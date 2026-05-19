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Por la Libertadores, además, se presentan Estudiantes y Lanús

Noche de grandes en la Copa Sudamericana: juegan River y San Lorenzo

El Millo será local ante Bragantino y los de Boedo, prácticamente obligados a ganar, visitan al Santos, que no contará con Neymar.

PRENSA RIVER river entrenamiento colidio martinez quarta
River recibirá a Bragantino de Brasil con la cabeza en la final del domingo. PRENSA RIVER

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