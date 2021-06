Sergio "Kun" Agüero, flamante incorporación del Barcelona de España, llegó al país este martes para completar el plantel de la Selección Argentina que se entrena en el predio de Ezeiza de cara a la doble fecha de Eliminatorias y se refirió a la realización de la Copa América en Brasil.

El delantero arribó a la Argentina pasadas las 8 de la mañana tras pasar por España para firmar su contrato con el elenco culé después de finalizar su vínculo con el Manchester City de Inglaterra, y luego completó la delegación que encabeza el entrenador Lionel Scaloni, que ya cuenta con los 33 jugadores convocados.

"Contento por un nuevo desafío para mí, espero poder disfrutarlo", fueron las primeras palabras del exIndependiente al llegar al aeropuerto de Ezeiza, en declaraciones a la prensa, en relación con su incorporación a Barcelona.

En cuanto a la Copa América, señaló: "Hoy acá está colapsando, hay muchos contagios y nosotros mismos tenemos que cuidarnos porque la realidad es que no sabés en qué momento te vas a contagiar, pero sí está claro que esto lleva tiempo, tuvieron un año para decidir qué hacer".

"Si está complicado en Brasil, no se puede jugar. Creo haber escuchado que cerraron las fronteras, es muy difícil opinar. Nosotros como jugadores queremos jugar pero el tema es buscar un buen lugar", añadió.

Agüero al arribar al país. (Twitter Selección Argentina)

Agüero se realizó este lunes un chequeo médico en Barcelona y, antes de viajar a la Argentina, fue oficializado como nuevo futbolista del conjunto catalán, en una ceremonia que compartió con el presidente Joan Laporta, que espera que su fichaje empuje de la renovación de su amigo Lionel Messi.

Este martes por la mañana, en tanto, se incorporó a la concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, donde está descartado para el duelo de este jueves ante Chile en Santiago del Estero debido a los pasos sanitarios que debe cumplir, mientras que sí estará a disposición para el próximo martes en Barranquilla frente a Colombia.

Agüero fue el último en sumarse al plantel debido a que primero disputó la final de la Liga de Campeones con el Manchester City y después selló su pase al conjunto catalán.

Sobre el cambio de sede de la Copa América, que iba a ser en territorio albiceleste, el "Kun" consideró: "Está claro que es una decisión que primero tomó Colombia, ahora Argentina. No la estamos pasando bien acá y la Conmebol tomó una determinación muy correcta".

"Yo ya tuve el virus y la verdad que la pasé bastante complicado. No sé si nos van a vacunar acá o por la Copa América, no me dijeron nada", expresó el atacante.

El plantel que conduce Scaloni se sigue entrenando en el predio "Julio Humberto Grondona", ya que el primer compromiso del año será el duelo frente al seleccionado chileno, el jueves a las 21 en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.