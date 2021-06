La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes un recurso de apelación de la empresa Johnson & Johnson que buscaba deshacer una indemnización por daños y perjuicios de 2.100 millones de dólares, tras ser acusada de promocionar productos de talco en polvo con asbesto, incluido el talco para bebés, que provocó que las mujeres desarrollaran cáncer de ovario.

Johnson & Johnson había pedido al tribunal superior que revisara la sanción después de que el año pasado la Corte de Apelaciones de Missouri fallara en contra de la solicitud de la empresa de anular las indemnizaciones compensatorias y punitivas otorgadas a las demandantes, pero redujera el total a 2.120 millones de dólares de los 4.690 millones que originalmente decidió un jurado.

En el marco de la disputa legal, el ex procurador general interino Neal Katyal discutió en nombre del fabricante farmacéutico con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, mientras que Ken Starr, el ex fiscal de Whitewater, representó a las mujeres con cáncer de ovario que demandaron a la compañía.

Desde la empresa argumentaron que dejaron de vender su talco para bebés a base de talco en los Estados Unidos y Canadá en mayo de 2020, citando una demanda "alimentada por información errónea sobre la seguridad del producto y un aluvión constante de publicidad de litigios". La compañía había dicho que enfrenta más de 21,800 demandas por sus productos de talco.

Starr señaló que Johnson & Johnson "sabía durante décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, una sustancia altamente cancerígena sin un nivel de exposición seguro conocido".

“Podrían haber protegido a los clientes cambiando del talco a la maicena, como propusieron sus propios científicos ya en 1973. Pero el talco era más barato y los solicitantes no estaban dispuestos a sacrificar las ganancias por un producto más seguro”, subrayó.

Por el contrario, Katyal argumentó que "los reguladores federales y las organizaciones de salud respetadas han rechazado los pedidos de advertencias sobre el talco, y estudios epidemiológicos exhaustivos que rastrean a decenas de miles de consumidores de talco no han encontrado una asociación significativa entre el uso de talco cosmético y el cáncer de ovario".

“Pusieron a docenas de demandantes en el estrado para discutir sus experiencias con el cáncer, y el jurado otorga miles de millones de dólares en daños punitivos supuestamente para castigar a los peticionarios”, resaltó Y agregó: "Los abogados pueden seguir este guión y presentar los mismos reclamos con los nuevos demandantes y buscar nuevos premios descomunales, una y otra vez".

A través de un comunicado, Johnson & Johnson dijo que la decisión de la Corte Suprema dejaba importantes cuestiones legales sin resolver: “Los asuntos que estaban ante el tribunal están relacionados con el procedimiento legal y no con la seguridad”.

Asimismo, señalaron que "décadas de evaluaciones científicas independientes confirman que Johnson’s Baby Powder es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer". Este martes por la mañana, las acciones de la empresa cayeron más de un 1 por ciento.