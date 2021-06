Luego de mantener un bajo perfil político desde el 2017, Florencio Randazzo mantiene reuniones estratégicas para el armado de una “tercera vía que rompa la polarización kirchnerismo-macrismo”. En esta ocasión, el exministro del Interior y Transporte de la Nación se reunió con la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, y conversaron sobre la realidad argentina desde una mirada distanciada de las dos coaliciones de mayor peso político actual. “Hay un armado de un incipiente espacio político que apunta a largo plazo, pero que no ignora que este año hay elecciones”, expresaron a Página|12 desde el entorno de Randazzo.

El diálogo entre el socialismo santafesino y quien supo ser un funcionario importante en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya venía desde hacía un tiempo, con el objetivo de construir una relación política con Migel Lifschitz y Roberto Lavagna. Pero la enfermedad y posterior fallecimiento del exgobernador de Santa Fe dejó en suspenso las conversaciones. “Había un diálogo pendiente, y en la reunión con Mónica Fein se materializó”, explicaron fuentes cercanas al exfuncionario sobre los motivos del encuentro que se desarrolló en CABA.

Fein, recientemente electa como presidenta del Partido Socialista y la primera mujer en ocupar ese cargo, coincidió en este diagnóstico: “En el marco de las reuniones que estamos teniendo con distintos partidos y referentes políticos, hoy tuvimos una reunión con Florencio Randazzo, a quien conozco por su gestión, y dialogamos sobre la realidad nacional y sobre la provincia de Buenos Aires”, sostuvo a este diario. “Por ahora es un diálogo político sobre cómo vemos Argentina, los temas que nos preocupan”, añadió, negando la posibilidad de construir un proceso electoral, al menos, de momento.

Es que, si bien este año hay elecciones, las mismas no tienen alcance nacional por lo que todavía no se habla de alianzas políticas entre fuerzas de distintos distritos. Sin embargo, en la reunión también estuvo presente el dirigente del socialismo de la provincia de Buenos Aires, Jorge Illa. “Es muy temprano para definir candidaturas pero, de configurarse el espacio político, es muy probable que haya participación en las elecciones”, adelantaron los allegados del ex ministros. En ese sentido, confirmaron a este diario que “hay una integración con el espacio de Mónica Fein”, aunque no es uniforme debido a las distintas ramas dentro del partido; y que Illa “sí va a ser parte del espacio de Florencio”. “Es muy probable que este armado confluyan en las listas”, señalaron.

Las conversaciones que Randazzo viene manteniendo con distintas figuras políticas no son secretas. Anteriormente se reunió a almorzar con Roberto Lavagna, con quien tuvo “coincidencias políticas” en fortalecer una alternativa de centro, alejada de los dos principales espacios políticos del país. “Hay gente del espacio de Lavagna que ya está integrada en nuestro espacio”, comentaron desde el entorno del ex ministro del Interior. Asimismo, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, “también participa”, y hay cercanía con el vecinalismo. En las redes también hubo foto con Humberto Tumini y Jorge Ceballos, del movimiento Libres del Sur.

Sin embargo, las fuentes cercanas al político señalan que, más allá de los encuentros con personas reconocidas del ámbito, el objetivo principal es que “también haya representación de la sociedad civil, sectores que hoy no participan en ningún sector político, para acercar nuevamente la política y poder resolver sus problemas”. Algunos de los representantes son referentes de organizaciones no gubernamentales vinculadas con los temas propios de minoridad, y representantes de las PyMEs.

“Nos imaginamos una participación muy concreta incluso en las listas, en el caso de que esto se configure y haya participación en las elecciones”, expresaron desde el entorno del ex ministro, que trabaja en configurar una nueva propuesta política, alejada de la “grieta”.

