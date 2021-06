Lionel Scaloni tiene todo claro para la reanudación de las Eliminatorias y por eso confirmó el equipo para el duelo del jueves ante Chile, con Emiliano Martínez como titular. De esa forma, el arquero del Aston Villa hará su debut en la Selección Argentina, al igual que el defensor Cristian Romero, también mencionado por el entrenador para el once inicial ante los chilenos.

"El equipo está definido. Vamos a jugar con Martínez, Foyth, Romero, Martínez Quarta, Tagliafico, Paredes, Ocampos, De Paul, Messi, Di María y Lautaro Martínez", remarcó Scaloni, que aclaró que ni Franco Armani ni Gonzalo Montiel serán parte de la delegación porque sus análisis de PCR siguen dando positivo después haberse contagiado de coronavirus hace casi tres semanas. "En principio debo recalcar que Armani y Montiel no podrán viajar ya que su PCR continúa dando positivo y el Gobierno provincial no permite ingresar a personas con PCR positivo. Lamento que no puedan viajar con sus compañeros, esperamos hasta último momento", expresó el técnico, que explicó que ambos jugadores fueron testeados durante varios días con la esperanza de que dieran negativo.







Scaloni aclaró que decidió el equipo en función del presente de los jugadores y de lo que vio en los entrenamientos, donde se destacó Romero, elegido el mejor defensor del fútbol italiano. "Nos decidimos por lo que vemos en los entrenamientos. En el caso de Cristian Romero, ha hecho una temporada muy buena. Es el momento de que juegue y demuestre. Lógicamente es su primer partido, pero tiene toda nuestra confianza", explicó el entrenador, que también elogió a Foyth, flamante campeón de la Europa League con el Villarreal. "Ha crecido mucho, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Es un jugador que nos da distintas maneras de defender, es interesante y confiamos en él", analizó el DT.

La otra variante que destacó el entrenador es la que le dan los extremos Di María y Ocampos, que están en condiciones de desempeñarse por ambos costados. "Tanto Ocampos como Di María pueden jugar por las dos bandas. Nosotros ya hemos jugado con línea de tres, es una posibilidad trabajada. Hay que adaptarse a lo que plantee el partido", remarcó Scaloni, que aseguró además que el equipo buscará manejar el trámite desde el comienzo. "Afrontaremos el partido con Chile como afrontamos todos. A veces el rival toma la iniciativa, pero nuestra idea siempre es ser protagonistas. Enfrente habrá un rival de categoría, hay que tomar los cuidados necesarios", resaltó el técnico.

Argentina jugará el jueves ante Chile desde las 21 en Santiago del Estero, en un encuentro de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con cuatro encuentros disputados, el conjunto de Scaloni marcha segundo con 10 puntos, a dos del líder Brasil. Chile, en tanto, se encuentra fuera de la zona de clasificación, con cuatro unidades.