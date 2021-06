Después de casi siete meses de su última presentación y en el que será su primer partido tras la muerte de Diego Maradona, la Selección argentina volverá a la acción este jueves ante Chile, desde las 21, por el compromiso inicial de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Para enfrentar a la Roja, Lionel Scaloni dejó de lado el misterio y entregó el equipo que saldrá al campo en Santiago del Estero, un once que incluye los debuts de Emiliano Martínez en el arco y de Cristian "Cuti" Romero como compañero de Lucas Martínez Quarta en la zaga central, entre las principales novedades de la formación definida por el DT.

La segunda ola de Covid que golpea tierra sudamericana no hizo ninguna concesión con la Selección nacional. De los 33 futbolistas convocados inicialmente por el entrenador (este lunes, además, fue citado el volante Fausto Vera de modo preliminar para la Copa América), tres están afectados en un coletazo de los que diariamente ofrece la pandemia. Armani y Gonzalo Montiel, dos de los tres hombres del fútbol local elegidos por Scaloni, ni siquiera viajarán finalmente a Santiago del Estero: ambos, protagonistas del brote que dejó a River diezmado en sus últimos partidos, siguen dando positivo en los PCR y la provincia que albergará el encuentro no permite el ingreso de ciudadanos con ese encuadre sanitario.



Sergio Agüero es el tercer futbolista al que la pandemia podría complicarle la cita con el combinado nacional. El nuevo jugador del Barcelona fue testeado con resultados dispares en las pruebas de coronavirus tras su llegada al predio de Ezeiza: si bien el test de antígenos fue el que en primer lugar le dio positivo, el PCR, en una segunda instancia (que es, además, la prueba que tiene validez para ingresar a Santiago del Estero), contradijo el primer diagnóstico. Aunque no está claro que sucederá con el exIndependiente y no hubo ninguna información oficial sobre su situación al cierre de esta edición, lo más posible es que el atacante quede a disposición recién para el juego ante Colombia.

Las pruebas que Scaloni realizó en los días de ensayo que tuvo con el plantel albiceleste también arrojaron su diagnóstico, que el propio DT entregó este miércoles. Los elegidos para enfrentar a la Roja serán Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lucas Ocampos; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Angel Di María. Además de los estrenos de Emiliano Martínez y Romero, el que vuelve a la titularidad después de casi dos años y siete partidos es Ángel Di María -de gran temporada en el París Saint Germain-, luego de haber sido parte del once que cayó por 0-2 ante Colombia el 16 de junio de 2019, por la Copa América de ese año.

Si había enigmas en la previa, pasaban por el arco y la zaga central. Y allí fueron resueltos por el DT. Martínez, hombre del Aston Villa, se quedó finalmente con los guantes de la Selección para enfrentar a Chile, claro que su pelea ante Armani se volvió desigual desde el momento en que el jugador de River debió quedarse afuera y ni siquiera pudo viajar. "No sé si hubiese atajado Armani en el caso de ser negativo. Llevamos muchos días trabajando con Emiliano porque sabíamos que era complicado y que le podía seguir dando positivo. La decisión fue fácil porque está en un gran nivel", fueron las palabras del entrenador.

Acompañando a Martínez Quarta en la dupla de centrales estará el "Cuti" Romero, no tan conocido por quienes no siguen de cerca la liga italiana. El defensor de Atalanta le ganó la pulseada a un nombre fuerte como el de Germán Pezzella, quien justamente había sido titular junto a Nicolás Otamendi -excluido para esta fecha porque debe cumplir una suspensión- en el último partido no amistoso ante Chile, el del tercer puesto por la última Copa América donde Argentina venció 2-1.

Lo cierto es que Romero, en plena concentración en Ezeiza, recibió un guiño desde Italia en la sana lucha por ganarse un lugar ante la Roja, cuando este lunes fue elegido como el mejor defensor de la Serie A. Para quienes no lo conocen, vale la definición que lo colocó en el equipo de los MVP del Calcio: "Imparable en el uno contra uno, rápido en las recuperaciones e inteligente a la hora de anticiparse a las jugadas del rival: ¡una temporada sobresaliente!". Las razones de Scaloni, por su parte, se ajustaron a lo hecho estos días en Ezeiza por el cordobés de 23 años: "Nos decidimos por lo que vemos en los entrenamientos. Romero ha hecho una temporada muy buena. Es el momento de que juegue y demuestre. Lógicamente es su primer partido, pero tiene toda nuestra confianza".

Con cuatro encuentros disputados, el conjunto de Scaloni marcha segundo con 10 puntos, a dos del líder Brasil, en la tabla sudamericana rumbo a Qatar. Chile, fuera de la zona clasificatoria con cuatro unidades, intentará complicarle la marcha al combinado argentino en un partido importante para el inicio de un nuevo ciclo: la Roja estrenará a Martín Lasarte como su nuevo entrenador, quien tuvo una baja importante para conformar su once tras el positivo de Arturo Vidal, quien finalmente será reemplazado por un conocido del fútbol argentino, Pablo Galdames, hombre de Vélez.

Vuelve al ruedo la Selección argentina de la mano de Messi, con estrenos, caras conocidas y las ganas de revalidar la buena imagen que dejó hace casi siete meses. Si la pandemia vuelve el contexto siempre extraño y especial, el partido de este jueves se vivirá como único y distinto a todos: será el primer juego de la Selección argentina desde la muerte de Diego Maradona y se espera un homenaje del equipo para él en la previa del partido. Ojalá que, en el reencuentro con su fútbol, lo que pase en el césped pueda rendirle tributo también.