Una de las rivalidades más enconadas en la historia del rock es la que enfrenta a Roger Waters y David Gilmour, piezas claves de Pink Floyd. En las últimas horas, la puja volvió a tener carácter público con un texto del bajista en Instagram, en el que apunta contra Gilmour por su negativa a incluir un texto de Mark Blake, biógrafo de la banda, en la reedición de una de las obras cumbre: Animals, su disco de 1977. El disco se publicará sin esa notas, vetadas por Gilmour, y Waters hizo pública la situación. En otras palabras, una guerra de egos.

"Como @davidgilmour me prohíbe publicar en la página de Facebook de Pink Floyd con sus 30.000.000 de suscriptores, estoy publicando este anuncio aquí hoy y en su totalidad en rogerwaters.com", escribió el creador de The Wall en la red social. Contó que "hay nuevas mezclas Stereo y 5.1" de Animals por parte del ineniero de sonido James Guthrie. "Estas mezclas han languidecido inéditas debido a una disputa sobre algunas notas de portada que Mark Blake ha escrito para este nuevo lanzamiento. Gilmour ha vetado el lanzamiento del álbum a menos que se eliminen estas notas. No discute la veracidad de la historia descrita en las notas de Mark, pero quiere que esa historia permanezca en secreto", añadió en el texto, al tiempo que adjuntó un video y confirmó que trabaja en sus memorias.

Para Waters, "esta es una pequeña parte de una campaña de Gilmour/Samson para reclamar más crédito para Dave (David Gilmour) por el trabajo que hizo en Pink Floyd, 1967-1985, de lo que le corresponde". Samson es Polly Samson, periodista y escritora casada con Gilmour. "Sí, era y es un buen guitarrista y cantante. Pero, durante los últimos 35 años, ha contado un montón cosas sobre quién hizo qué en Pink Floyd cuando yo todavía estaba a cargo", agregó Waters



Detalló que "hay mucho de 'hicimos esto' e 'hicimos aquello', e 'hice esto' e' hice aquello'"; y manifestó estar de acuerdo "con el lanzamiento del nuevo remix de Animals, sin las notas de la portada. Buen trabajo, James Guthrie, por cierto, y lo siento, Mark Blake".

Qué dicen las notas escritas por el biógrafo de la banda

Luego del posteo, Waters compartió el texto de Blake. "A pesar de haber sido grabado en Londres durante la larga ola de calor del verano de 1976, Animals de Pink Floyd sigue siendo un álbum oscuro. Su crítica del capitalismo y la codicia captó el estado de ánimo predominante en Gran Bretaña: una época de luchas industriales, turbulencias económicas, los disturbios en Irlanda del Norte y los disturbios raciales de Notting Hill", arranca el texto, que afirma que "las raíces del décimo álbum de estudio de Pink Floyd se remontan a principios de esa década".

Blake se detiene en una jam sessiones posteriores a El lado oscuro de la Luna. “A partir de estas sesiones, la banda desarrolló ‘Shine On You Crazy Diamond’, que se convirtió en la pieza central del siguiente álbum de Floyd, Wish You Were Here, y ‘Raving And Drooling’ (compuesto por Roger Waters) y ‘You Gotta Be Crazy’, escrito por Waters y David Gilmour. ‘Raving And Drooling’ era una historia de violento desorden social, mientras que “You Gotta Be Crazy” contaba la historia de un hombre de negocios desalmado que arañaba y engañaba para llegar a la cima. Ambos se tocaron en vivo por primera vez en la gira de invierno de Floyd de 1974. Ambos fueron considerados para el álbum Wish You Were Here, pero Roger insistió en que ninguna de las canciones era relevante para la idea general, que ‘Wish You Were Here’ era esencialmente sobre la ausencia, y como ninguna canción encajaba con su concepción del tema general del disco, ninguna canción debería incluirse".

Ese material quedó fuera de Wish You Were Here y fue retomado para Animals. "Pasaron dos años y Roger tuvo una idea para el nuevo álbum de Pink Floyd. Tomó prestado de la historia alegórica de George Orwell, Rebelión en la granja, en la que los cerdos y otros animales del corral se reinventaron antropomórficamente”.

Más adelante, precisa que "siguiendo los instintos de Roger sobre las nuevas canciones valió la pena, las canciones tenían un toque agresivo muy alejado de los exuberantes paisajes sonoros de Wish You Were Here. Fue un cambio de dirección oportuno. ‘Britannia Row’, pasó a llamarse ‘Raving And Drooling2′, ‘Sheep and Gotta Be Crazy’ se convirtió en ‘Dogs’. La narrativa se completó con la adición de dos nuevas canciones de Waters: ‘Pigs (Three Different Ones)’ y ‘Pigs On The Wing’”.



El disco es famoso por su portada, con un chancho que vuela. "La idea del cerdo volador de Pink Floyd también fue de Roger. Ya había encargado su construcción como dispositivo escénico para la próxima gira. Storm Thorgerson y Aubrey Powell, de la compañía de diseño Hipgnosis, habían producido una serie de ideas de diseño para una portada de Animals y se las presentaron a la banda, pero no les gustaron, y cuando Roger agregó su desaprobación, alguien dijo: ‘Bueno, ¿por qué no? ¿No se te ocurre algo mejor entonces?’ Así lo hizo”, apunta Blake.

"El primer día de la sesión de fotos, el cerdo no se infló. El segundo día se liberó de sus amarres y desapareció en un hermoso cielo inquietante, lo que provocó una llamada frenética a la policía y la detención de todos los vuelos de entrada y salida de Heathrow. El cerdo finalmente se estrelló en el campo de un granjero en Kent. Al día siguiente, el rodaje se llevó a cabo sin problemas, excelentes tomas de cerdo in situ pero sin cielo inquietante. Así que Storm y Po sacaron al cerdo del día tres al cielo del día dos, ¡bingo! Historia. Animals fue un éxito, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos. El cerdo de Pink Floyd, Algie, hizo su debut en vivo en su siguiente gira, In The Flesh, en 1977", señala el biógrafo. "Más de 40 años después, el álbum se ha remezclado en estéreo y 5.1. En tiempos difíciles y un mundo incierto, Animals es tan oportuno y relevante ahora como siempre”, cierra.