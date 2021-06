Mauricio Macri sorprendió con una declaración en su cena televisada con Juan Viale el sábado pasado, cuando afirmó que cortaba sus actividades entre las 19 y las 20 para dedicarse a ver series de Netflix. Jaime Durán Barba, el principal asesor del macrismo, recogió el guante y afirmó que "no solamente era él", sino que "casi todos los funcionarios" de su adminsitración "eran así".

En declaraciones radiales, consideró que "a los políticos solemnes les enoja. A la gente normal, no le parece mal". Y detalló: "No solamente era él: casi todos los funcionarios del gobierno de Macri eran así". Expresó que, "eso era muy extraño porque he vivido en México y allí es al revés: los políticos terminan en cenas secretas en la casa de fulano y del otro y se pasan amarrando y haciendo pactos hasta la madrugada".

De hecho, Durán Barba precisó que trabajó el costado de "persona normal" de Macri. "Cuando te empiezas a pasar los semáforos en rojo y a estar rodeado de gente que te llama ‘excelentísimo’ te crees Dios y quedás idiotizado. Yo soy una persona normal: paro en los semáforos, voy a mi empleo… Porque, si no, te alocas. El poder atonta casi siempre. Es rarísimo que no suceda", detalló el estratega de campaña.

"Te vas sintiendo agobiado. Yo llegaba a las 7 u 8 de la noche, cerraba todo y me olvidaba. No prendía la televisión, ponía Netflix y no quería saber nada hasta el otro día a las 7 de la mañana", reveló Macri sobre lo que representó el año 2018, cuando la crisis económica sepultó su sueño de reelección meses después de la victoria electoral de medio término.



"A Mauricio, con quien trabamos una linda amistad desde 2005, le decía siempre: ‘Cuando seas Jefe de Gobierno, acordate de que eres un ser humano, una persona normal…Y cuando seas Presidente lo mismo. Este es un empleo que se acaba en poco tiempo, no tiene ninguna importancia", cerró Durán Barba su diálogo con Radio Perfil.