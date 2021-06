Ayer por la mañana unas 4.000 personas nucleadas en un espacio que recientemente denominaron Unidos y Organizados, una confluencia de 148 barrios de la ciudad de Salta y aledaños, realizaron una marcha que arrancó desde el Teleférico Salta y se movilizó por todo el centro de la ciudad.

Esta misma organización en otras ocasiones se apostó en la entrada del Centro Cívico Municipal en donde fueron atendidos por funcionarios que se comprometieron a coordinar con la provincia y la Nación algún tipo de solución. Este jueves, los organizadores decidieron marchar por el centro de la ciudad “para visibilizar nuestro reclamo”, le dijo a Salta/12 su principal referente, Guillermo Girón. Entre otras cosas, piden trabajo, viviendas, terrenos y ayuda para sus comedores.

“Los compañeros venían pidiendo un acampe en el Grand Bourg o en la Municipalidad por la falta de respuestas”, indicó el líder de la organización. Pero la decisión final fue solo manifestarse “esperando alguna respuesta y para no generar más caos”.

Girón explicó que en reuniones previas con miembros del Ejecutivo provincial y municipal habían solicitado “sobre todo fuentes de trabajo a través de las cooperativas”. “Venimos firmando actas desde el año pasado pero sin soluciones, siempre nos contestan que están trabajando en eso”, añadió. Aunque reconoció que en los últimos días “aparecieron algunas promesas que esperamos se concreten”.

Entre ellos, se incluiría a un grupo de 250 mujeres víctimas de violencia de género “para hacer limpieza en plazas y otros lugares”, y “algunos módulos para Cerrillos y San Lorenzo para que trabajen los mismos compañeros de la zona”. Allí contabilizó unos 20 módulos en las dos localidades, en los que calculó que podrían llegar a trabajar cinco personas por módulo.

“También tenemos algún compromiso para recibir planes Potenciar, pero no es nada seguro y vivimos en Salta, donde no hay trabajo, por eso cada una de estas changas sirve para salir del paso, porque no alcanza con la Asignación Universal por Hijo”, manifestó.

El referente sostuvo que muchos de quienes se movilizan son desocupados con conocimientos previos de oficios que esperan poder reincorporarse en el mercado laboral, “acá varios compañeros hemos hecho barrios como Finca Valdivia (lugar donde él reside), y núcleos húmedos, esperamos que nos incluyan en las cooperativas de trabajo que realizan tareas para el municipio u otros de la zona”.

Detalló que en Salta hay más de 50 cooperativas de ese estilo, de las cuales solo dos son parte de Unidos y Organizados, “que son una pequeña contención y tienen que pagar todos los impuestos y no alcanzan para contenernos a todos”.

Esa organización viene creciendo en otros municipios como Cerrillos, San Lorenzo, Rosario de Lerma y sostienen que ya nuclea a más de 8.000 personas en todo el territorio de la ciudad y el Valle de Lerma. “Ese padrón ya se lo presentamos al Ministerio de Desarrollo y al municipio para que nos tengan en cuenta”, finalizó.