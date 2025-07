El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que las retenciones a las exportaciones agropecuarias serán eliminadas durante este mandato del presidente Javier Milei y le pidió al sector que tenga “confianza y paciencia”. “Eliminar las retenciones es una obsesión para este Gobierno. Hay que tener confianza y paciencia, porque no se arreglan tantas décadas de desastres en un año y medio”, se justificó el jefe del Palacio de Hacienda en redes sociales. Caputo afirmó que “el agro va a crecer mucho también y está vez lo hará por muchos años” y dijo: “El campo es el sector por el que más cosas ha hecho este Gobierno. No solo en bajas de aranceles, importación de maquinaria usada, eliminación de retenciones para economías regionales, insumos, eliminación de impuesto país, etc”. Sobre el daño que eso ocasiona a la agroindustria, en cambio, no hizo referencia. “No tengan dudas que las retenciones se van a ir durante la presidencia de Javier Milei porque así lo prometió el presidente y este gobierno cumple sus promesas”, remarcó, ante las presiones de la Mesa de Enlace por una medida que no se concreta.