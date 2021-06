Desde hoy y hasta mañana vuelven las restricciones a los nueve departamentos calificados de alto riesgo de contagio de covid-19 en la provincia. De acuerdo a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional, quedaron fijados en zona roja Capital, Cachi, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Candelaria, Metán, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera.



Durante el fin de semana, las actividades suspendidas son: actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios, hasta las 18. La circulación se reactivará a las 6.

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.

No se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales. Tampoco circular fuera del límite del municipio del domicilio de residencia. No habrá actividad gastronómica y solo podrá ser mediante delivery y take away.

El uso del transporte público está permitido solamente para las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades, los casos especiales, atención de salud y vacunación. Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

En el caso de los mayores de 50 años, que concurran a vacunarse contra la COVID-19, deberán hacerlo al centro de salud más cercano a su domicilio, y deberán acreditar con su DNI la edad correspondiente para circular.

A partir del 7 y hasta el 11 de junio se cumplirá el último tramo del decreto donde se regresa a actividades habilitadas con protocolos y horarios, dispuestas por la Resolución N° 13/2021 del COE Provincial, las cuales se venían aplicando en los departamentos de mediano y bajo riesgo, unificándose, una vez más, toda la provincia.

Alerta epidemiológica y sanitaria

La directora general de Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo, informó que el mapa epidemiológico de la provincia se compone de acuerdo al riesgo sanitario de cada zona. “En el mapa hemos incluido a 4 departamentos en alerta epidemiológica y sanitaria que, según la definición de la Nación, se adecúa a aglomerados urbanos de más de 300 mil habitantes, que registran más de 500 casos por 100 mil habitantes, en los últimos 14 días”, explicó la funcionaria.

Además, Acevedo manifestó que entran dentro de esta clasificación, aquellos departamentos donde la ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor o igual al 80 por ciento.

“Capital, Cerrillos, La Caldera y Rosario de Lerma son los departamentos que conforman el Gran Salta y que se encuentran en alerta epidemiológica y sanitaria”, dijo la médica. Los departamentos de alto riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 son Cafayate, Güemes, Chicoana, Metán, La Candelaria, Rosario de la Frontera, La Viña, Santa Victoria, Iruya, San Carlos, Anta y Guachipas. Pese a la nueva categorización, anoche se desconocía si las restricciones también regirán para los nuevos departamentos ubicados en alto riesgo sanitario.

En los de mediano riesgo se incluye a General San Martín, Cachi, Orán, Los Andes, Molinos y Rivadavia.

El departamento La Poma se encuentra clasificado dentro de la categoría de bajo riesgo sanitario.

Acevedo explicó que, para realizar la evaluación epidemiológica de cada departamento, se debe tener en cuenta la incidencia y la razón de los casos.

Al calcular la incidencia, se considera la cantidad de personas que contrajeron la infección en los últimos 14 días, se las divide sobre la cantidad de habitantes del departamento y se multiplica por 100 mil. “Si el resultado oscila entre 25 y 49, es de bajo riesgo; entre 50 y 149 de mediano riesgo; mayor a 150 tenemos riesgo sanitario alto”, manifestó la funcionaria.

Para determinar la razón, se debe sumar los positivos de los últimos 14 días y se los divide por la suma de casos de las dos semanas previas. Es decir, se considera a la totalidad de pacientes que contrajeron la infección en las últimas cuatro semanas.

“Si la cifra es menor a 0,8, el departamento es de bajo riesgo; si oscila entre 0,8 y 1,2 es de mediano riesgo; y si supera el 1,21 el riesgo es alto”, concluyó.

Hay 699 nuevos casos

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 699 casos nuevos de coronavirus en la provincia, de los cuales 671 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 28 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 463 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

En la jornada del jueves 3, se notificaron 1064 testeos, de los cuales 349 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 32,8 por ciento de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 47.129 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 40.099, lo que representa el 85 por ciento.

Hay 185 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 95 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1439.

En Salta Capital se registraron 376 casos, mientras que en los departamentos más cercanos Cerrillos sumó 10 casos, Chicoana 17, Güemes 21, Guachipas 5, La Caldera 5, La Viña 10 y Rosario de Lerma 17.

En la zona sur Metán incrementó 74 casos, Rosario de la Frontera 17, La Candelaria 6 y Anta 19.

En los Valles Calchaquíes y La Puna, Cachi notificó 4 casos, Cafayate 23, Iruya 2, Los Andes 2, Molinos 8, San Carlos 2 y Santa Victoria 14.

En la zona norte, en tanto, Orán acumuló 26 casos, Rivadavia 8 y San Martín 33.