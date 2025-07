El director asociado Consultora Proyección, Santiago Giorgetta, analizó este lunes los números electorales previstos para la Provincia de Buenos Aires y aseguró que lo que se está registrando es un escenario de “empate técnico” con una leve ventaja para el peronismo.



Ante la pregunta de La García, el encuestador afirmó: “Hasta antes del sábado veníamos viendo un cambio en la opinión pública favorable al peronismo y un nivel de hastío contra el Gobierno que le daban al peronismo una oportunidad, no de atraer votos, pero sí generar una dispersión entre la baja electoral”.

Además, dijo que en sus números registró una motivación del voto “para que no gane Javier Milei”. “Los electores nos decían que no les interesa quién va a ir, sino votar para que no gane Milei”, aseguró en horas claves en las que el peronismo busca definir los nombres para completar cada una de las listas.

“Se da un escenario que antes era desfavorable y ahora hay unidad. Donde antes veíamos que se imponía el Gobierno porque el peronismo no lograba la cohesión, se da esa cohesión con un escenario de empate técnico”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que se trata de un empate técnico con inclinación a favor de la oposición: “En La Libertad Avanza está en márgenes similares. Es una elección interesante, pero en la tercera sección electoral el peronismo está entre 8 y 12 puntos de ventaja. Eso es lo que le da la ventaja para imponerse en ese margen de error”.

“Queda un número interesante, el peronismo tiene la posibilidad de disputar la elección. Esto va a generar que el techo de la alianza libertaria sea más corto. En la segunda sección –donde el peronismo estaba por perdido– ahora de repente hay escenarios competitivos”, afirmó.

En tanto, aclaró, el hecho de que algunos intendentes hayan formado un tercer frente —llamado Somos Buenos Aires— puede también ayudar a bajar aún más el techo de votos de La Libertad Avanza.

“Lo que vemos y entendemos que puede suceder es que este frente genera un efecto Rodríguez Larreta. Que obtuvo casi 9 puntos y a La Libertad Avanza no le permitió crecer más de 30 puntos, que era el techo que tenía”, afirmó.

Y agregó: “La Quinta es una sección adversa para el peronismo. Pero tenés en Tandil un intendente que va en Somos. Ahí se le puede complicar a LLA, porque el intendente tiene mucha fuerza.

Finalmente, dijo, un jugador electoral central será la apatía: “No vemos que haya nada que cambie la tendencia de la baja participación. Pensamos que Cristina podía ser determinante, pero luego de la proscripción no hubo un gran cambio. No parece ser algo que genere la motivación del voto”.

Seguí leyendo