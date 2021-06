El presidente Alberto Fernández felicitó este sábado al Club Atlético Colón de Santa Fe por salir campeón por primera vez en su historia, luego de vencer en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a Racing Club por 3 a 0, en el estadio San Juan del Bicentenario.



"Mis felicitaciones a Colón y a su hinchada por haber logrado el Campeonato de la Liga Profesional del Fútbol 2021", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, destacó que en el partido celebrado este viernes "el trabajo de un equipo que mostró un fútbol bien jugado permitió a este querido club de Santa Fe obtener un merecido logro".

"Reciban mi abrazo fraternal!", concluyó el Presidente, quien arrobó el tuit a la cuenta del club y adjuntó una foto con los colores que lo identifican.

Los goles del "Sabalero", que con la corona se clasificó también a la Copa Libertadores 2022, fueron anotados por Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro, a los 13, 26 y 41 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

Durante el primer tiempo se corrió mucho, se jugó poco y se notó a dos equipos con la presión de no equivocarse, aunque en medio de esa incertidumbre Colón fue el que hizo mejor las cosas. Sin llegar a ser profundo y con poca claridad al momento de definir las jugadas en el último tramo del campo, el "Sabalero" impuso sus condiciones en el partido.

La "Academia" no pudo imponer su juego, perdió el mediocampo, no logró tener a un conductor claro y se vio superado en el sector izquierdo en donde Ignacio Piatti y Lucas Orban no lograron hacerse fuertes.



La histórica conquista de Colón de Santa Fe en la Copa de la Liga Profesional registró festejos hasta entrada la madrugada del sábado, con imágenes emotivas por parte de los hinchas, el entrenador Eduardo Domínguez entrando a su casa para dormir con el trofeo y el pedido de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección argentina.