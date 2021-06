El monegasco Charles Leclerc se quedó en la mañana de este sábado con la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, sexta fecha de la temporada, al firmar el mejor tiempo con su Ferrari en una accidentada sesión clasificatoria, que contó con cuatro banderas rojas, incluida la que dio por terminado anticipadamente el último tramo.

Leclerc repitió de esta forma el "1" clasificatorio de Mónaco gracias a un tiempo de 1 minuto, 41 segundos y 218 milésimas para completar el circuito de Bakú, la ciudad capital, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes, 1:41.450) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull, 1:41.563).

En la sesión hubo un total de cuatro banderas rojas. Las primeras dos fueron en la Q1, la tanda inicial de clasificación, con Lance Stroll y luego con Antonio Giovinazzi, tras impactar en la curva 15. En la Q2 fue Daniel Ricciardo quien se accidentó en la curva 3 y perjudicó a Sebastian Vettel, quien estaba en vuelta lanzada bajando los parciales. Por último, el japonés Yuki Tsunoda fue el protagonista que motivó el cierre anticipado en la última serie, al chocar también en la curva 3 y provocar el posterior impacto del español Carlos Sainz para evitar tocar al Alpha Tauri.

Los primeros diez lugares los completaron Pierre Gasly, Sainz, Lando Norris, Sergio Pérez, Tsunoda, Fernando Alonso y Valtteri Bottas. Sin embargo, finalmente hubo una penalización a Norris (por no respetar la bandera roja de la Q1) que cambió las ubicaciones al retrasarlo tres posiciones. La grilla de partida definitiva para la final de este domingo, prevista a partir de las 9 de nuestro país, será: 1) Leclerc; 2) Hamilton; 3) Verstappen; 4) Gasly; 5) Sainz; 6) Pérez; 7) Tsunoda; 8) Alonso; 9) Norris; 10) Bottas.

"Ha sido un buen día pero no esperábamos ser tan competitivos, espero que Carlos (Sainz, su compañero de Ferrari) no haya tenido problemas. Me siento muy bien, pero la pole ha sido con otra bandera roja. Me gustaría tener una pole limpia, sin incidentes. El coche se siente bien, pero creo que Mercedes y Red Bull tienen algo más que nosotros en carrera", explicó Leclerc, en rueda de prensa.

Quien se quejó fue el español Alonso, al reclamar por la situación de quienes desencadenaron las banderas rojas que provocaron la jornada accidentada. "(Es) injusto probablemente que las personas que chocaron reparen el auto y comiencen en esa posición. Todos los demás autos, estamos en el parque cerrado, no podemos tocar el auto, entonces, ¿por qué pueden cambiar todas las partes que provocaron la bandera roja? Quizás algún día estemos en esa posición y aprovechemos la regla. Creo que la gente necesita calmarse un poco y conducir al 98% en un circuito urbano, porque si te chocas y sales último en la carrera, tal vez no manejes por encima de tus posibilidades". El histórico piloto agregó que vio este sábado a "mucha gente conduciendo por encima de las posibilidades de su automóvil o de sus propias habilidades".

Verstappen lidera la tabla de posiciones de pilotos con 105 unidades, seguido por Hamilton con 101 puntos, Lando Norris con 56, Valtteri Bottas con 47 y el mexicano Sergio Pérez con 44. El holandés, justamente, es uno de los máximos favoritos a ganar en el trazado de 2,2 kilómetros de distancia (más allá de su ubicación en el tercer lugar), luego del gran ritmo que mostró el viernes en los ensayos libres y teniendo en cuenta que es un circuito que promueve los adelantamientos (en la última carrera hubo más de 50).