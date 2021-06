Pablo Stefanoni −historiador, periodista, escritor y director de la revista "Nueva sociedad" (NUSO)− dialogó con IP Global para debatir sobre la situación coyuntural que atraviesa Perú, a horas de definirse la elección presidencial.

Pedro Castillo, el docente rural y sindicalista que se presenta como uno de los candidatos en las elecciones presidenciales de Perú, pareciera imponer un perfil innovador para el contexto sociopolítico latinoamericano. Con discursos vinculados a los sectores populares, el candidato en cuestión se diferencia de otros cuadros políticos que han destacado en la región en los últimos años. Sobre este aspecto particular, Stefanoni destacó que "de algún modo se puede pensar en el primer ciclo, en los años 2000, donde aparecen algunos liderazgos similares. Se puede comparar con la elección de Bolivia en 2002, cuando Evo Morales se presentó y todavía era un candidato con menos experiencia". Además, agregó que "vemos un Pedro Castillo con menos experiencia en los debates y más errores de campaña que Keiko Fujimori, que tiene tanta experiencia en elecciones".

El caso de Perú es muy particular: los candidatos pasaron a balotaje sin que ninguno llegara a obtener el más del 20% de los votos. "Ambos van a necesitar votos prestados para poder superar el 30% −subrayó el historiador−. Castillo logró canalizar de manera sorpresiva sus votos una semana antes de la elección.Es una elección muy fragmentada". Para definir con más exactitud, el periodista dijo: "Castillo encarnó el Perú profundo que se rebela contra las elites de Lima [...] Pedro salta a la política nacional en 2017 con la huelga de maestros, que se hace contra las propias direcciones sindicales".

Respecto a la lectura política del oponente de Castillo, Keiko Fujimori, Stefanoni destacó: "El apellido Fujimori va a ser muy real. Keiko se cansó de decir que no iba a ser como su papá y de pedir disculpas". Además, sumó una lectura fundamental para comprender la complejidad del enfrentamiento y lo distintivo de la candidatura del oponente de izquierda: "Castillo dice que ni siquiera es un militante orgánico de Perú Libre, es una incógnita cómo va a gobernar, si se va a acercar a las elites o si va a intentar por una vía de reforma constitucional. No es un candidato con una fuerza social bien constituida". Remarcó, a su vez, que como "en los 90 hubo una ola más centrada en el neoliberalismo, las reformas estructurales tuvieron apoyo social", y remató: "Menem y Fujimori [padre] no hicieron lo que prometieron, pero fueron ratificados".

Sobre el contexto coyuntural que integra Latinoamérica en general, Stefanoni argumentó: "Desde hace cuatro o cinco años, hay una América Latina que gana algún que otro signo político, pero nadie puede llevar adelante sus programas, ni la izquierda ni la derecha".

