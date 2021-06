El argentino Federico Delbonis (51) quedó eliminado este domingo en los octavos de final de Roland Garros con la derrota ante el español Alejandro Davidovich Fokina (46) por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4, al cabo de 2 horas y 57 minutos de juego en la cancha Suzanne Lenglen.

Delbonis llegó a esta instancia tras tres triunfos consecutivos sobre el moldavo Radu Albot (89), el español Pablo Andújar (68) y el último ante el italiano Fabio Fognini (29), en una de sus mejores actuaciones en el circuito.

El otro argentino que sigue en carrera en el segundo Grand Slam del año es Diego Schwartzman, número 10 del mundo, quien el sábado avanzó a los octavos de final luego de superar sin sobresaltos al alemán Philip Kohlschreiber por 6-4, 6-2 y 6-1, y hoy (cerca de las 7.15) se enfrentará ante el alemán Jean-Lenard Struff (42).

Tras perder en la primera ronda del cuadro de singles, la rosarina Nadia Podoroska se clasificó a los cuartos de final de dobles de Roland Garros, tras derrotar junto a la rumana Irina Begu a las francesas Clara Burel y Chloe Paquet por 6-2 y 6-1. Por esta nueva victoria, Podoroska ingresará por primera vez al top 100 del ranking de dobles de la WTA.

Por otra parte, el suizo Roger Federer, quien ya había expresado sus dudas respecto a continuar en Roland Garros, finalmente tomó la decisión de darse de baja del torneo francés por cuestiones físicas, según informó en sus redes sociales.

De esta manera, el ex número 1 del mundo no jugará los octavos de final de la competición contra Matteo Berrettini, por lo que el italiano pasó a cuartos y espera entre el ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti.

"Tras haberlo discutido con mi equipo de trabajo, he decidido que me retiraré de Roland Garros. Después de dos operaciones de rodilla y de más de un año de rehabilitación es importante escuchar a mi cuerpo y asegurarme que no me apresuro demasiado en mi camino hacia la recuperación", manifestó Federer en un comunicado. Y añadió: "Estoy emocionado de haber conseguido ganar tres partidos y no hay mejor sensación que haber vuelto a la pista".

Antes de retirarse del torneo, Federer jugó tres partidos: primero eliminó en primera ronda al uzbeko Denis Istomin por 6- 2, 6-4 y 6-3. Luego, en segunda ronda, se enfrentó con Marin Cilic y, en un encuentro con puntos imposibles y una discusión con el juez de silla, se impuso 6-2, 2-6, 7-6 (4) Y 6-2. En el siguiente cotejo se impuso por 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-5 al alemán Dominik Koepfer.