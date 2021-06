Esta semana, y hasta el 11 de junio, también rigen en Salta las medidas dispuestas por el DNU nacional que dispone que todas las actividades deben cerrar sus puertas a las 22, y que la circulación estará restringida entre las 23 y las 6, como viene sucediendo en los departamentos de mediano riesgo epidemiológico.

Sin embargo, los gastronómicos de Salta Capital, como los de otras grandes ciudades de la provincia, exigen que los dejen trabajar hasta las 24 por lo menos, argumentando que el de la noche es el momento en que más venden, y que el horario de cierre perjudica mucho su economía.

Desde la semana pasada ese pedido fue autorizado por el COE para Orán y Tartagal, que se encuentran dentro de los departamentos de mediano riesgo. Y a pesar de no estar en esa situación epidemiológica, la intendencia capitalina, tras algunas reuniones con los representantes gastronómicos fue por el mismo camino y abrió un conflicto entre funcionarios municipales y provinciales que al día de hoy no cesa.

Es que a la solicitud municipal, presentada los primeros días de la semana pasada, pidiendo una expresa autorización para que sus restaurantes puedan abrir hasta media noche, se sucedieron una serie de respuestas ambiguas por parte del COE y de algunas autoridades, como el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, y el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, que, según la interpretación municipal, no le permite dar luz verde a la extensión horaria.

Mientras desde la provincia y el COE insisten con que puede ser el municipio el que tome esa decisión, desde la intendencia se aferran a que ellos no tienen esa potestad según el Decreto Nacional 287/21, y la misma resolución N° 14 del Comité Operativo local.

Hace unos días, quien tomó la palabra para fustigar a los voceros del COE fue el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Salta, Daniel Nallar, quien explicó que “La Constitución de la provincia establece que las decisiones de salud pública están reservadas exclusiva y excluyentemente al estado provincial”.

Además, aseguró que “no hay en la provincia ningún jefe comunal con potestad de emitir ningún tipo de decisión respecto a horarios” y subrayó que eso se debe a que “los municipios no poseen información epidemiológica, y que esa información es recabada por el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con los ministerios de las provincias.

Ante los dichos de Nallar, el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, salió a responder que la municipalidad “no se quiere hacer cargo de tomar la decisión”, y sostuvo que desde el jueves el organismo que emite las medidas para evitar que el coronavirus se propague ya le otorgó esa facultad “respondiendo a la solicitud enviada”. “Si la municipalidad considera que puede ser hasta las 24, puede autorizar a los gastronómicos hasta esa hora”, señaló Posadas.

Pero unos segundos más tarde subió el tono y criticó el accionar municipal al declarar que durante la pandemia “no se hicieron cargo de lo que debían”, y recordó que otras localidades como Tartagal y Orán sí lo habían hecho, “eso conlleva asumir responsabilidades y el control del cumplimiento de los protocolos”, indicó.

“Le respondimos al municipio y nos sorprendió la respuesta de la intendenta (Bettina Romero), yo la considero una falta de respeto que por su abogado responda en los términos que lo hizo”, añadió Posadas y culminó lamentando que desde el municipio de Salta “le generan expectativas a los gastronómicos en hacer gestiones y, como han hecho en todo este tiempo de pandemia, no se han hecho cargo”.

Daniel Nallar recogió el guante y repitió que no es potestad del municipio tomar esa decisión a la vez que calificó de irresponsables esas afirmaciones del funcionario provincial: “si hay un irresponsable, que lo que trata es de recabar votos para su campaña diciendo tonterías no nos puede llevar a tomar cualquier decisión”, aseguró.

“Esa persona que dice esas estupideces es un miembro del COE”, recordó Nallar, y añadió que “tanto a Posadas como a Villada los escuché hablando tonterías en los medios porque quieren votos para su campaña política, son dos irresponsables que lo que están haciendo es jugar con la vida de la gente”.

El funcionario municipal también aclaró que las mismas disposiciones provinciales son taxativas en cuanto a que el Comité Operativo es el único que puede autorizar cambios de horarios, habilitaciones, cierres y circulación de personas, “si usted tiene dos loquitos que lo que quieren es ganar unas elecciones y por eso salen a hablar cualquier tontería yo no puedo salir a tomar decisiones o dar una respuesta”, sostuvo. Aunque inmediatamente rescató la figura del presidente del COE provincial, el médico Horacio Aguilar, a quien consideró un profesional.

Tras lo dicho, agregó que sugirió iniciar acciones penales contra Posadas y Villada “por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona”. “Ningún municipio puede decidir sobre los horarios de circulación y de cierre, los datos epidemiológicos los maneja la provincia y el COE, no los intendentes, que si así lo hicieren estarán tomando decisiones a ciegas”, culminó Nallar.

Ayer por la noche aún no había una resolución al respecto, y desde el municipio insistían en que hasta que eso no suceda, ellos no están en condiciones de autorizar ninguna modificación, pero señalaron que el mismo comunicado del Ejecutivo Provincial vuelve a indicar que solo aquellos municipios que integran departamentos en “mediano o bajo riesgo epidemiológico” podrán adecuar el límite horario de funcionamiento de las actividades comerciales, gastronómicas y deportivas de acuerdo con las condiciones particulares de su jurisdicción, entre las 20 y 24 horas. Y que por lo tanto, también deberán cambiar la limitación de la circulación en esas zonas desde las 1 a 6 de la mañana.

“Salta se encuentra en el grupo de alto riesgo, por lo que no va a tomar decisiones hasta tanto el COE no sea explícito y la provincia se haga cargo”, expresaron.

Incertidumbre de gastronómicos

“Nosotros queremos trabajar”, contestó el tesorero de la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta, Juan Chibán. Quien insistió con que cerrar a las 22 horas “es perder el turno de la noche”, y sostuvo que ya habían recibido el compromiso del COE para extender el servicio hasta las 24.

“Algunos municipios ya lo hicieron por eso elevamos el pedido a Salta para que siga esos pasos”, relató, y se despegó de las peleas en cuanto a quién tiene que tomar esa decisión: “nosotros estamos ajenos a eso, pero somos los principales perjudicados”.

El empresario reconoció que “hasta ahora todas las definiciones las venía tomando el COE”, y que esa falta de definición expresa hizo que muchos negocios del rubro no abrieran sus puertas, pero otros, acuciados por la situación económica decidieron hacerlo.

“Esa falta de comunicación genera confusión, y nosotros necesitamos precisiones y previsibilidad para hacer las compras y hacer pedidos a nuestros proveedores”, manifestó Chibán. Y comunicó que desde la Cámara ya habían ofrecido sus instalaciones para mantener una reunión, y “que charlemos y lleguemos a un acuerdo para saber qué vamos a hacer con nuestros negocios”.

Se unifican medidas

De acuerdo a lo establecido por el DNU Nacional, los departamentos en alto riesgo epidemiológico y sanitario ya cumplieron con el confinamiento, por lo que a partir de hoy y hasta el viernes 11, regirán las medidas dispuestas por la resolución N° 13/2021 del COE provincial que se venían aplicando en los departamentos de mediano y bajo riesgo.

Habrá circulación restringida entre las 23 y las 6, todas las actividades estarán permitidas hasta las 22 horas. Y no se requerirá permiso de circulación.

Los centros comerciales, galerías y supermercados podrán abrir sus puertas con aforo del 50%.

Siguen suspendidos los salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, salones de eventos infantiles, igual que los casinos y bingos.

Se permite la realización de ceremonias religiosas. Se vuelve a la presencialidad en el sector educativo en toda la provincia; con excepción de Rosario de la Frontera y Metán, que continúan bajo la modalidad virtual.