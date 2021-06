"Fui a hacer las compras y escuché a dos mujeres hablando, porque viviendo en una base militar nunca vas a entender lo que le pasa al pueblo. Estaban conversando sobre la campaña de vacunación y empezaron a hablar de cómo se peleaban Vidal y Bullrich y dijeron que no sabían de qué trabajan. Yo tampoco sé. Si no van a ayudar, por lo menos que no pongan palos en la rueda. Que por lo menos no hagan esto tan visible", dijo el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco. Por su parte, el ministro de Salud Daniel Gollan afirmó que "logramos iniciar un camino de descenso. Todavía estamos en niveles altos, pero los casos de coronavirus dejaron de crecer y empezaron a descender".

"Los llamados de la gente al 148 vienen en un descenso marcado y sostenido, da cuenta de lo que está pasando con las medidas que se tomaron. En cuanto a la ocupación de camas, lo vamos a ver diez días después del comienzo de la disminución de casos", dijo Gollan, que habló primero. Y agregó: "Aún las terapias están con tensión, hay algunos municipios que por momentos están saturados, pero funciona muy bien el sistema de derivación. Los municipios que tomaron medidas severas, lograron revertir la tendencia".

También se refirió al Tren Sanitario "que va a llevar salud a toda la provincia con una tarea importante de hisopados" e informó de la existencia de un dispositivo llamado Cuidar a los que Cuidan para atender la salud psíquica de los trabajadores de la salud que manifiestan la necesidad de un acompañamiento".

La vacunación

Gollan dijo que "avanza a pasos agigantados, llevamos más de 5 millones de aplicaciones" y contó que están viendo cuánta gente del total de la población teórica se anotó para vacunarse. "Los niveles son muy altos. La mayor parte de la población se ha anotado. Estamos arriba del 90 por ciento de la población teórica, cuando hayamos terminado vamos a estar cerca del 100 por ciento", sostuvo.

Respecto del contrato con la vacuna india Covaxin, Gollan dijo que tiene condicionalidades, pero asegura que la provincia tenga un back up si fuera necesario y reiteró que "vamos a poner a disposición del gobierno nacional esas vacunas. Somos la primera provincia en haber comprado una vacuna y tiene una eficacia del 82 por ciento, próximamente va a ser publicado un estudio en The Lancet y se puede transportar a temperaturas altas. Va a ser muy útil para la vacunación complementaria".

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dijo que la provincia tenía "todos los números" para un colapso sanitario, pero que gracias a las medidas del gobierno nacional y al con el esfuerzo tremendo que hicimos, logró evitarse".

"También queremos celebrar que se cumple un año del sistema de fases, nos ha permitido hacer ajustes dinámicos e ir modificando las actividades, vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, ahora con el paraguas del decreto presidencial que vamos a ver si se prorroga. No quería dejar de subrayar este tema porque el sistema de fases ha dado excelentes resultados. Hemos salvado miles de vidas con este sistema teniendo en cuenta que la oposición decía que no había que aislarse".

Vacaciones de invierno

Ante una pregunta concreta, Bianco dijo que no descartan adelantarlas, pero que la decisión depende de lo que establezca el gobierno nacional, vía nuevo decreto o ley. En ese sentido, celebró que ahora los parámetros para definir cuándo deben suspenderse las clases presenciales sean científicos, reiteró que muchos lugares de la provincia de Buenos Aires están teniendo clases presenciales y repitió "lo obvio, como siempre tenemos que hacer: todos queremos que haya clases".

La oposición

"Nuestra fuerza política no está en campaña, a diferencia de Juntos por el Cambio. Nosotros estamos vacunando y poniendo a disposición de la población las mejores medidas para que el impacto de la pandemia no sea tan alto. Es nuestra única campaña. Les digo a los referentes de Juntos por el Cambio, que se la pasan en la tele y ahora se empiezan a pelar entre ellos, parecen decir "canto pri" a la hora de definir dónde van a ser candidatos, que a la gente no le interesa".

Y contó una anécdota que le sirvió para pegarle un palito a la exgobernadora María Eugenia Vidal. "Fui a hacer las compras y escuché a dos personas hablando porque en una base militar nunca van a entender lo que le pasa al pueblo. Dos mujeres estaban hablando de la campaña de vacunación y empezaron a hablar de cómo se peleaban Vidal y Bullrich y dijeron que no sabían de qué trabajan. Yo tampoco sé. Si no van a ayudar, por lo menos que no pongan palos en la rueda. Que por lo menos no hagan esto tan visible".

"Ya aburren, como diría un rockero, que se busquen un laburo honesto", finalizó Bianco.