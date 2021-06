Con las elecciones ya fijadas para el 15 de agosto, luego de la decisión de postergar la fecha original del 4 de julio por la inestable situación epidemiológica y las cataratas de críticas que recibió el gobernador por convocarlas en pleno invierno y con el número de casos de coronavirus en ascenso, los comicios del último domingo en Misiones sirvieron como antecedente para seguir preparando los protocolos para el día del sufragio salteño.

El secretario del Tribunal Electoral salteño, Pablo Finquelstein, afirmó en diálogo con Salta/12 que estuvieron muy atentos al procedimiento que se desarrolló en la provincia del noreste, y en contacto con las autoridades electorales misioneras, “estuvimos conectados por distintos canales”. Subrayó que el protocolo provincial es muy parecido a aquel, “con la diferencia que aquí será voto electrónico”.

Recordó que en la provincia de Salta se elaboró el proceso eleccionario pensando en dos etapas, la preelectoral y la de la jornada electoral con el escrutinio provisorio. En la primera, se realizaron las capacitaciones de manera virtual para las autoridades de mesa y demás personas que estarán trabajando en la jornada. Y todo el sistema de inscripciones de listas y frentes políticos también fue electrónico. “Así como cualquier consulta, que se hizo por mail, mientras que por turnos se fue recibiendo la documentación en papel”, detalló Finquelstein.

Para la jornada electoral del 15 de agosto, siguiendo algunos lineamientos nacionales que también utilizó Misiones, se habilitarán 52 establecimientos educativos más que en 2019, “para bajar la cantidad de mesas en cada escuela” y de esa manera disminuir la cantidad de gente que concurra a cada una de ellas.

La última vez se abrieron 453 escuelas en todo el territorio, mientras que para este 2021 serán 505, la mayoría, por cuestiones demográficas, estarán dispuestas en la ciudad de Salta y en aquellas localidades más pobladas, como Orán. “Lo que significará un doble trabajo para informar a la ciudadanía y que sepa en qué escuela vota”, reconoció el funcionario judicial e informó que esa tarea llegará una vez que se apruebe el padrón electoral definitivo.

Finquelstein aclaró que, si bien se abrirán más centros de votación, la cantidad de mesas será la misma que en 2019, “no aumentamos mesas, sino establecimientos, para que si vos tenías una escuela con 20 mesas, ahora no superen las 12 o 15 y distribuir las restantes”. Para estas elecciones se utilizarán 3.198 mesas y en las pasadas fueron poco más de 3.150.

“Todo esto fue conversado también con la Secretaría Electoral del Juzgado Federal”, para que luego en el turno de las nacionales se respete el mismo lugar de voto “y que no vuelva a cambiar para no marear a la gente”, destacó.

En Misiones se abrieron 97 escuelas más que hace dos años, ya que la disposición indicaba que ningún establecimiento podía tener más de siete mesas. La otra novedad fue que el horario de votación se extendió y en lugar de culminar a las 18, finalizó a las 19. Algo que hasta aquí no se contempla en Salta.

Con respecto a las medidas de prevención, Pablo Finquelstein relató que se agregó al plantel de recursos humanos que habitualmente utiliza ese tribunal, la nueva figura del “encargado sanitario”, que tendrá la función de controlar el acceso a los lugares de votación y tomará la temperatura de cada uno de los asistentes. Además, se dispondrán limpiezas “casi permanentes de todos los locales a lo largo de la jornada, con apertura de las aulas para que haya ventilación y circulación de aire”.

El número de encargados será mínimamente de dos por local de votación, y se irá aumentando en función del tamaño y la concurrencia en cada establecimiento. “Hay escuelas pequeñitas con cuatro mesas en donde no tendremos dificultades, pero en Salta u otras ciudades tenemos escuelas más grandes que van a tener 12 o 15 mesas, y vamos a tener que disponer de más personal”, sostuvo.

El secretario del organismo encargado de garantizar y ordenar las elecciones recomendó que cada elector lleve su propia lapicera, así como se le pedirá a los fiscales de cada partido que lo hagan, “caso contrario, se les prestará una sanitizada en cada uso”. Cada mesa contará con un kit con barbijos y sanitizantes junto a los habituales útiles escolares.

Otra de las indicaciones a las autoridades de mesa es que el elector al momento de emitir su voto, además de desinfectarse las manos, deberá mostrar ambas caras del documento de identidad, “pero no entregarlo como se hacía habitualmente”, específicó Finquelstein. Solo en caso excepcional se podrá requerir la entrega del DNI, así como podrán solicitar que la persona que está por votar se corra el barbijo para corroborar su identidad.

A esa modalidad, las autoridades misioneras le agregaron mamparas que separaban al presidente de mesa de los electores, lo que para el Tribunal Electoral salteño, no fue una medida muy atinada “porque solo separaba al presidente, y no a toda la mesa y sus fiscales”. Y puso el acento en que “en la medida en que se utilicen barbijos y se respete el distanciamiento, no habrá contagios”.

Pero la principal diferencia radicará en el sistema de votación, ya que en Misiones se realizó en papel, mientras que en Salta será a través del voto electrónico, lo que representa un nuevo desafío para las autoridades y quienes deban sanitizar las pantallas táctiles con mucha frecuencia.

En una sola localidad misionera, Candelaria, se avanzó a modo piloto con el “Voto Codificado”, donde la orden era limpiar periódicamente el monitor con una toalla desinfectante, debiendo cada votante desinfectarse las manos antes y después de tocar la pantalla. “Algo que se hará aquí también cada hora”, señaló el funcionario del Tribunal local.

Con respecto a la baja participación: votó un 60% de las 947.560 personas habilitadas para hacerlo, mientras que en 2019 había sido de más del 78%, Finquelstein aceptó que el contexto probablemente le juegue en contra al presentismo, aunque estimó que en Salta no será tan baja como en Misiones, entre otros motivos porque allí “ese día no los favorecieron las condiciones climáticas” y porque confía en que se habrá avanzado lo suficiente en el cronograma de vacunación. En Salta, el promedio de participación es del 70%.

El Senado tiene entre sus proyectos uno de la representante por La Caldera, Silvina Abilés, que busca otorgar de manera excepcional la posibilidad de no asistir a votar a las personas de riesgo de covid-19.

Misiones decidió que sólo podían ser autoridad de mesa personas que estén vacunadas y por eso se optó por dar prioridad al personal docente, que en su totalidad fue inoculado. En Salta aún tampoco está claro cómo se hará con las personas que se encuentren aisladas por ser contacto estrecho o tener la enfermedad. En la provincia del NEA debían subir la constancia médica a una página web del tribunal electoral para poder justificar su ausencia.