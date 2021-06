Tras una suspensión que no llegó a las tres semanas, en la jornada de este miércoles retornó la actividad de la Primera Nacional, con encuentros correspondientes a la fecha 11.

El único que pudo cantar victoria por la Zona B fue Tristán Suárez, que superó 1-0 como local a Brown de Puerto Madryn. Mientras tanto, no hubo goles en los duelos entre Instituto y el escolta Independiente Rivadavia en Córdoba, y el puntero Güemes y el colista Villa Dálmine en Santiago del Estero.



Por la Zona A, este jueves será el turno del único invicto que tiene el certamen, Atlanta, que visitará a Agropeacuario desde las 20.10 (TV: TyC Sports) por la Zona A. Otro partido televisado de la jornada será Tigre vs. Estudiantes de Buenos Aires, también por la A, desde las 18 (TyC Sports). Además, se verán las caras Deportivo Maipú y Chacarita desde las 15, Riestra con Belgrano de Córdoba a la misma hora y Estudiantes de Río Cuarto y Almirante Brown a las 18. Temperley y Nueva Chicago cerrarán la fecha por la Zona A el viernes desde las 18 (TyC Sports).

En la B, este jueves se medirán Gimnasia de Jujuy y Atlético de Rafaela desde las 14, y a las 15, Morón vs. San Martín de San Juan y Santamarina vs. Defensores de Belgrano. El viernes será el turno de Ferro-Brown de Adrogué a las 14 (TyC Sports), Almagro-San Telmo desde las 15.30 y All Boys-Barracas Central desde las 16 (TyC Sports).