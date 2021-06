La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires empezaron a enviar citaciones para la segunda dosis de la vacuna Sputnik. En la noche del miércoles, desde el Ministerio de Salud bonaerense, que conducen Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, salieron 165.000 convocatorias para completar la vacunación de quienes recibieron la dosis 1 de Sputnik V principalmente en marzo. Lo mismo está previsto para este jueves y viernes en CABA. El Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, espera tener aplicadas todas las segundas dosis, a más tardar, el domingo. En el horizonte hay nuevos grupos a ser citados y más vuelos con vacunas que llegarán a Ezeiza.

Como se sabe, esta semana llegó de Rusia un avión con 400.000 dosis 2 de Sputnik V. Las vacunas fueron distribuidas este jueves y de inmediato salieron los turnos. Combinado con las dosis 1 de Sputnik y de AstraZeneca, este jueves la Provincia de Buenos Aires batió el record de vacunación: 128.000 personas en un solo día.

La protección de la primera dosis

La Provincia de Buenos Aires hizo un estudio, el primero fuera de Rusia, sobre la efectividad de la primera dosis de Sputnik V y concluyó que da una protección del 78 por ciento respecto de un nuevo contagio y 84 por ciento ante la posibilidad de cursar la enfermedad de forma grave. O sea, que los vacunados tienen una primera defensa muy fuerte, pero casi todos los que recibieron la dosis 1 en marzo -personas por lo general de edad- están muy ansiosos y nerviosos con la segunda dosis. Contribuye a ese nerviosismo la siniestra campaña de la oposición que, para ningunear la vacunación, sugiere que el que no tiene las dos dosis no está vacunado. En Canadá, por ejemplo, al día de hoy está vacunado el 63 por ciento de la población con la dosis 1 y sólo el 9 por ciento con la dosis 2. Con las 400.000 llegadas este martes se cubriría la casi totalidad de las segundas dosis pendientes de los que se vacunaron con la primera dosis en la primera mitad de marzo, aunque en CABA afirman que unos 50.000 deberían recibir la dosis complementaria a fines de junio.

Como explicó ayer el gobierno de Axel Kicillof, los anticuerpos de la primera dosis no vencen, no dejan de existir, y no hay problemas en extender algo el plazo hacia la segunda dosis. Por lo tanto, la estrategia sigue siendo vacunar mas y más personas con la dosis inicial, para darles una primera protección, y no concentrarse en la dosis 2 que se limita a reforzar la primera.

En ese marco, ya se están citando a personas de 40 a 49 años en la Provincia de Buenos Aires, con distintos ritmos según los distritos. Sucede que en algunos municipios hay poca gente de mucha edad, por lo que la vacunación a personas más jóvenes avanza más rápido. En otros distritos, la situación es la inversa: gente de más edad y más lentitud para llegar a los de 40-49. También tiene mucha importancia la cuestión del número de inscriptos en cada distrito. Eso provoca algunas quejas -pocas- de quienes están esperando que los citen y dicen que otra personas más jóvenes se están vacunando en el municipio de al lado.

Más vacunas

De acuerdo la Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud hay 2.500.000 vacunas que se distribuyeron y todavía no fueron aplicadas. A un promedio de 300.000 aplicaciones por día, hay suficientes dosis para los próximos ocho días. Si las cosas marchan normalmente, en ese lapso deberían llegar las siguientes partidas:

Dos aviones desde Albuquerque, Estados Unidos, donde se terminaron millones de vacunas cuya sustancia activa se fabricó en la Argentina, en el laboratorio mAbxience de Garín. En esos dos aviones vendrán no menos de 1.500.000 dosis.

Un avión desde México, ya anunciado por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Siempre se mencionó la cifra de 800.000 dosis.

Un avión desde Moscú con una nueva partida de Sputnik V. Lo habitual son 500.000 dosis.

Más lejos en el tiempo, el 25 o 26 de junio, vienen desde China, dos millones de dosis de Sinopharm, contrato firmado por Alberto Fernández, Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini hace dos semanas.

Es posible que durante este jueves se sepa exactamente cuándo llegan esos vuelos. Mientras tanto, la vacunación avanza a fuerte ritmo y, como afirmó el ministro Daniel Gollan, es posible que se esté vacunando a personas de 30 a 39 años antes de fin de junio.