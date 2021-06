A cuatro días del debut de la Selección argentina ante Chile y luego de una jornada llena de incertidumbres, se conocieron los 28 nombres elegidos por el entrenador Lionel Scaloni para su lista definitiva para la Copa América: mientras que el arquero Franco Armani fue finalmente inscripto, los que quedaron afuera del torneo sudamericano fueron los defensores Juan Foyth y José Luis Palomino, los volantes Emiliano Buendía y Lucas Ocampos y el atacante Julián Álvarez.

Argentina fue la última de las Selecciones que animarán el torneo en Brasil en dar a conocer sus elegidos para la Copa América. Aunque, en realidad, ni siquiera fue desde la AFA que se conocieron los hombres que pasaron el filtro de Scaloni: pasadas las 20 de este jueves, la página oficial de la Copa América compartió todas las nóminas y la primera en la lista es la del elenco albiceleste.

Dentro de la burbuja nacional que concentra en el predio de Ezeiza, el principal interrogante del entrenador santafesino pasaba por su deseo de contar con Franco Armani entre los inscriptos de la Selección argentina. Sus ganas, sin embargo, se enfrentaban con el presente del arquero de River, que continúa dando positivo en sus testeos PCR de coronavirus (razón por las que no pudo jugar la doble fecha de Eliminatorias, más allá de su alta epidemiológica) y esos resultados le impiderían ingresar al país anfitrión, según la reglamentación que Conmebol dio a conocer este miércoles. El hombre de River, sin embargo, terminó siendo inscripto.

En medio de las especulaciones, son varios nombres los que aparecen entre los cinco que serían recortados por el DT. Si bien en el horizonte aparece la posibilidad de intentar apostar a que el arquero de River eventualmente deje de dar positivo como hasta ahora, la situación de Armani lo convierte en uno de los nombres en duda. A él se suma Lucas Alario, quien no se recuperó aún de su lesión en el tendón del muslo derecho pero sobre quien Scaloni, en su último referencia al respecto, dijo no tener definida aún su situación.

También son blancos del recorte del conductor del combinado nacional José Luis Palomino y Emiliano Buendía, dos que se estrenaron en esta convocatoria de la Selección Mayor pero no sumaron minutos ni ante Chile ni ante Colombia. La situación de Nahuel Molina, otro de los nombres que sonaban afuera de la nómina en los últimos días, no está tan clara en esta recta final: el lateral derecho de Udinese, también convocado por primera vez, sí tuvo su debut en la doble fecha, cuando ingresó ante los chilenos a falta de nueve minutos para el final.

En las últimas horas, además, trascendieron los nombres de Juan Foyth y Lucas Ocampos como otros posibles blancos de la duda del entrenador, respecto de incorporarlos o no a la nómina definitiva de la Copa América. Mientras que el defensor de Villarreal fue titular ante Chile e ingresó desde el banco en Barranquilla por la lesión que sacó de la cancha a Cristian Romero, el hombre de Sevilla fue parte del once ante los trasandinos pero no estuvo ni siquiera en el banco para el partido con Colombia.

A la espera de las definiciones que seguramente todavía den vueltas en la cabeza del propio Scaloni, el DT dirigió este jueves una práctica más intensa luego del entrenamiento de baja intensidad que dispuso para el post-partido con los colombianos. Luego de una entrada en calor en el gimnasio, el plantel trabajó en el campo de juego: allí, además de una tanda de ejercicios de definición y coordinación, Scaloni comandó una labor de fútbol en espacio reducido.

Sobre el anochecer de un día de informaciones esquivas sobre los nombres que protagonizarán las ilusiones con la camiseta argentina, una noticia aportó al menos una certeza: la Copa América fue autorizada en Brasil y arrancará este domingo, luego del voto favorable de seis integrantes de su Supremo Tribunal Federal, el número mínimo necesario para asegurar el desarrollo del certamen en la sesión especial que este jueves trató la cuestión.





La nómina preliminar de la Selección Argentina:

Arqueros: Franco Armani (River), Agustín Marchesín (Porto), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Juan Musso (Udinese).

Defensores: José Luis Palomino (Atalanta), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (River), Cristian Romero (Atalanta), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina) y Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Emiliano Buendía (Aston Villa), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Joaquín Correa (Lazio), Rodrigo De Paul (Udinese), Ángel Di María (PSG), Nicolás Domínguez (Bologna), Alejandro Gómez (Sevilla), Giovanni Lo Celso (Tottenham Hotspur), Guido Rodríguez (Betis), Lucas Ocampos (Sevilla), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Leandro Paredes (PSG).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Julián Álvarez (River), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).