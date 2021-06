El director del Banco Ciudad y dirigente de Juntos por el Cambio, Nicolás Massot, afirmó que "no hay que tenerle miedo a las internas" y sostuvo que la coalición que integra debe "utilizar" las PASO para "dirimir el liderazgo" dentro de ese espacio. "Al interior de cada uno de los frentes existen muchas diferencias y creo que está muy bueno que tengamos herramientas como las primarias. Juntos por el Cambio las tiene que utilizar de ahora en adelante para dirimir esos liderazgos", afirmó Massot en declaraciones a la radio on line Futurock.

En ese marco, el exdiputado agregó: "Naturalicemos la competencia. No hay que tenerle miedo a las internas", y agregó que "se puede sacar lo mejor de la herramienta" ya que "puede ser algo que potencie la oferta electoral de un espacio". El dirigente dijo que, dentro de la coalición, "lo que se está discutiendo no es el rumbo, sino quién lidera ese rumbo" y reconoció que "conviven formas y estilos de liderazgo muy distintos".

En ese sentido, Massot afirmó que "en las cosas más importantes" se siente "representado" por Patricia Bullrich, pero que "es lógico que dentro de ese marco pueda tener algunas diferencias de posicionamiento, declaraciones o formas". Massot también se refirió a María Eugenia Vidal y dijo que si "decide competir es una figura preponderante y si no lo hace tenemos otras figuras importantes" y agregó: "Me gustaría que compitiera porque me gustaría ganar las elecciones".