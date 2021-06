Mañana a las 0 horas caduca el DNU que dicta medidas de cuidado ante la pandemia, mientras la Ley de Emergencia Covid, a contramano de lo que esperaban en Casa Rosada, no logró ser aprobada en el Congreso. Por ese motivo, Alberto Fernández deberá firmar un nuevo decreto que, según adelantan fuentes del Gobierno, será muy similar al 287, el que fijó las categorías del semáforo epidemiológico para determinar las medidas a tomar en cada distrito. En un contexto en el que en las últimas 24 horas hubo 669 muertes y 27.628 nuevos contagios --9490 en provincia de Buenos Aires y 1743 en CABA--, uno de los debates se dará nuevamente con el gobierno porteño, que plantea que el AMBA debería pasar de la categoría de "emergencia sanitaria" a la de "alarma epidemiológica" para generar mayores aperturas. Desde Nación dicen que --ayer por la noche, en Casa Rosada-- los epidemiólogos le dijeron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que los números no permitirían ese cambio. Hoy el Presidente deberá definir también si los fines de semana continuarán rigiendo restricciones estrictas o si la circulación durante esos días pasará a ser igual que el resto de la semana --con restricción de 20 a 6--. Desde la gobernación bonaerense proponen seguir con las medidas actuales, pero sin restricciones más duras los fines de semana.

Durante la jornada de ayer, los funcionarios del Gobierno tuvieron que hacer en un día lo que normalmente venían haciendo en una semana antes del vencimiento de los DNU anteriores: Cafiero se reunió con con sus pares bonaerense, Carlos Bianco, y porteño, Felipe Miguel, y luego, junto a la ministra de Salud, se reunió con los expertos en epidemiología. En ambas reuniones se reivindicó el alto impacto de la campaña de vacunación y su ritmo creciente, además de los resultados positivos que generaron los días de confinamiento más estricto durante el último período.

Los contagios a nivel nacional tuvieron una leve baja con respecto a los días anteriores y eso puede ser el resultado del confinamiento más estricto que duró nueve días y que fueron establecidos por el DNU que vence ahora. Sin embargo, algunas provincias como Córdoba, Chaco, Jujuy y Santa Fe, muestran situaciones críticas y el Gobierno está muy preocupado por el aumento en los números. Córdoba tuvo en las últimas 24 horas 4627 contagios, Santa Fe 2295, Chaco 814 y Jujuy 280.

La nueva norma que dictará el Ejecutivo estaría basada en el decreto anterior, que se publicó el 1º de mayo, y no en el vigente. Con respecto a la posibilidad de que el nuevo decreto establezca semanas de mayor restricción, los expertos recomendaron al Gobierno que "si tiene que haber cierres puntuales en distritos que estén en alarma, deben ser planificados con tiempo y aprovechando las semanas cortas".

En la reunión con epidemiólogos que se llevó a cabo en el salón Eva Perón de Casa Rosada, además de Cafiero y Vizzotti estuvieron los asesores presidenciales Cecilia Nicolini y Alejandro Grimson. El grupo de especialistas, en tanto, estuvo dividido en dos: de forma presencial asistieron los médicos e infectólogos Mirta Roses, Pedro Cahn, Tomás Orduna, Luis Camera y Farina Javier, y en forma virtual participaron Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Gonzalo Camargo y Angela Gentile.

Otra de las cosas que recomendaron los especialistas giró en torno a las vacaciones de invierno. Aconsejaron dividir los 14 días en dos, para desalentar los viajes ya que eso, según sus palabras, "podría ser el comienzo de una tercera ola".

Luego del encuentro que Cafiero sostuvo con Miguel y Bianco, desde Jefatura de Gabinete de la Nación comentaron que los funcionarios "analizaron los datos epidemiológicos en el AMBA y destacaron el descenso paulatino de los casos, coincidiendo que aún falta mucho camino por recorrer".

Desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta, además de destacar que "la reunión fue muy buena", indicaron que "luego de mirar los números, que mostraron una baja significativa de los contagios en el AMBA, decidimos que los seguiremos analizando hasta mañana para ver qué sucede con el semáforo epidemiológico ya que el Área Metropolitana podría salir de la zona de alarma". "Si eso llegara a suceder, se flexibilizarían ciertas actividades", comentaron. El gobierno porteño pretende ampliar la circulación y que el límite diario no sean las 20, sino las 0 horas. También busca la apertura de shoppings, escuelas en todos los niveles y otras actividades.

Desde Presidencia, en cambio, luego de la reunión con expertos aseguraron que el AMBA sigue en alarma dentro de los parámetros del semáforo y por ende los horarios de restricción a la circulación seguirían siendo de 20 a 6 de la mañana, como ahora. En cuando a las clases, deberían ser virtuales, porque así lo indica el semáforo para los distritos que están en alarma. "Según el mapa que presentaron los expertos en la reunión, el AMBA sigue en alarma y si bien paró el crecimiento, la cantidad de departamentos que siguen en alto riesgo, hace dos semanas eran 130, pero ahora son 126". "25 mil o 30 mil contagios diarios sigue siendo un panorama delicado", afirmaron cerca del Presidente.

En provincia de Buenos Aires defendieron el semáforo epidemiológico al igual que lo hacen los epidemiólogos. En ese sentido, en el entorno del gobernador Axel Kicillof puntualizaron en diálogo con este diario que "los parámetros son los establecidos por el DNU y cuando haya parámetros para cambiar de fase, así se hará". Por lo tanto, proponen seguir con las medidas actuales, pero sin restricciones extra los fines de semana. Con respecto a las clases, los expertos aconsejaron "no provocar contradicciones y que no ocurra que en algunos lugares haya muchas actividades abiertas y que no haya clases presenciales. Sugirieron que las clases acompañen la situación sanitaria de cada distrito.

Según informaron en la Rosada, es probable que el Presidente se reúna con Vizzotti y Cafiero para terminar de definir los lineamientos del decreto que firmará en las próximas horas, para que sea publicado antes de que termine el día.