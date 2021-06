TEATRO

Diario del hambre

Como en una invocación enternecida al pasado y al futuro –es decir a la ficción–, el actor Iván Moschner canta, recita y lee un pequeño diario donde registra sus comidas a raíz de una dieta estricta que debe hacer para cuidar su salud. Desde esa dieta, en una ficción sobre el origen que se despliega como los sabores de una comida, se hace presente su historia: un largo viaje desde su infancia en la selva misionera hasta su presente como actor profesional. Desde de sus días en cuarentena, Moschner encarna esta ficción documental que lleva un tenue disfraz de cabaret, de café concert, de varieté íntima. Un viaje misterioso, lúdico, erotizado en un cuerpo que desea una y otra vez actuar con un hambre voraz. Con dramaturgia y dirección de Fabián Díaz, se presenta a partir del próximo domingo por streaming en vivo.

Domingo a las 12, en el site del Teatro UaiFai. Entrada: $400.

Teatro x la Identidad

Para celebrar las dos décadas transcurridas desde su creación, esta semana se realizará de manera virtual el I Congreso Internacional Teatro x la Identidad, en el marco artístico y académico del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. Dedicado a expresar en el arte dramático la epopeya de Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene tantas aristas significantes que ayuda a pensar la identidad desde el ser artistas, el ser científicos, el ser político y social, los responsables del Congreso invitan a iluminar su temática desde todas las perspectivas, y dentro el marco universitario. Con la participación en los paneles de Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Bruno Stagnaro y Claudia Piñeiro, entre muchos otros.

Del jueves 17 al sábado 19, programación e inscripción a través del site congreso.teatroxlaidentidad.net. Gratis.

MÚSICA

Multisensual

Con sus melodías soleadas y sus postales punk de la vida suburbana, las chicas de Ruidas habitaron la última ola de la música indie platense pre-pandemia. Cinco años atrás, el entonces trío debutó con Ruidas (2016), un EP producido en el DF por Fara Domínguez, el líder de Quiero Club, banda fundacional del indiepop mexicano. Ahora, en un presente que encuentra al actual dúo –integrado por Victoria Horcada y Andrea Guzmán– guardando cuarentena en distintas ciudades del mundo, presentan finalmente su demoradísimo primer disco de larga duración en formato digital. Un trabajo que acaban de subir a las redes, compuesto por nueve canciones, producido por Antu La Banca en la ciudad de La Plata, y que reúne el powerpop flotante que las caracteriza, sus divertidas referencias a la cultura pop descartable y acaso el festivo recuerdo de otro mundo.

Live at Knebworth 1990

A tres décadas de un multitudinario festival al aire libre que en su momento funcionó como un virtual quién-es-quién dentro del rock británico, ya que su cartel lleno de leyendas --Eric Clapton, Elton John, Dire Straits, Genesis, Robert Plant y Jimmy Page-- estaba vinculado a un premio oficial por sus “extraordinarias contribuciones a la música británica”, se acaba editar oficialmente aquel show que Pink Floyd realizó en junio de 1990 en los alrededores del pueblo británico de Knebworth, ante 120 mil espectadores. Se trata de un álbum doble que recorre lo más representativo del repertorio de su última época con Roger Waters –pero ya sin él--, incluyendo “Money”, las cinco partes de “Shine On You Crazy Diamond” y “Comfortably Numb”, entre otros clásicos, entre ellos una versión de “The Great Gig In The Sky” con la icónica voz de Claire Torry por primera vez desde el original.

ONLINE

Blindspotting

Secuela formal del largometraje homónimo de 2018, en esta versión seriada que acaba de debutar en Starzplay Jasmine Cephas Jones vuelve a interpretar el papel de Ashley, seis meses después de los hechos narrados en la película. Luego de que Miles, su pareja y padre de su hijo adolescente, es encarcelado, la joven madre debe mudarse a la casa de su suegra, origen de conflictos y choques que la historia retrata de manera dramática y humorística en dosis similares. Rafael Casal y David Diggs vuelven a estar al frente de los guiones de todos los capítulos, que incorporan a una actriz de lujo para el rol de la madre de Miles: Helen Hunt. Según declaró Casal, su inclusión no partió de un casting tradicional, sino luego de que Hunt escribiera un tuit sobre su fascinación por la película y cuánto le encantaría participar en un proyecto en conjunto. “Fue nuestra primera elección para el papel de Rainey desde que comenzamos a imaginar la serie”. Cada domingo la plataforma estrenará un nuevo episodio.

La chica que limpia

En algunas semanas llegará a HBO La muchacha que limpia, remake mexicana de la webserie policial argentina protagonizada por Antonella Costa (Dry Martina, Garage Olimpo). Buena ocasión para rever la versión original, cuyos trece capítulos están disponibles en CineAr Play gratuitamente. La actriz ítalo-argentina encarna a Rosa, una madre soltera empujada a convertirse en empleada de limpieza para una pequeña mafia local de Córdoba. La razón no es otra que su notable habilidad para dejar cualquier escena del crimen ​impecablemente limpia de rastros y pistas. Estrenada en 2017 y dirigida por el cordobés Lucas Combina, la serie fue un importante éxito en la plataforma dedicada al audiovisual argentino.

CINE

El cazador de ballenas

Hijo y nieto de cazadores de ballenas, Leshka ve alterado el ritmo habitual de su vida en el pequeño poblado de la península Chukotka, en el extremo noreste del territorio ruso. Obsesionado con una chica rubia de Detroit, a quien encuentra todas las noches en un sitio web erótico, el adolescente está decidido a cruzar él solito, en un pequeño bote a motor, los 90 quilómetros de mar abierto que lo separan de Alaska, con la intención de encontrarla y, tal vez, hacer realidad el “sueño americano”. Dirigida por Philipp Yuryev, la película participó del Festival de Venecia 2020 y ahora forma parte de la programación del Russian Film Festival, que hasta el 4 de julio puede disfrutarse en la plataforma Qubit de manera totalmente gratuita. La programación también incluye el cuento de hadas para adultos Viento del norte, de la actriz y directora Renata Litinova, y el drama histórico sobre la era del deshielo estalinista El francés, de Andrey Smirnov, entre otros ocho títulos recientes de las tierras de Putin.

Shiva Baby

La ópera prima de la realizadora canadiense Emma Seligman pasó por la Competencia Internacional del último Festival de Mar del Plata, y su historia transcurre casi íntegramente en un único lugar: una casa de familia judía donde se lleva a cabo un encuentro luego de un funeral, una shiva. Con aires de vodevil atravesados por el suspenso, la historia de la joven Danielle incluye discusiones con los padres, el encuentro con su amante en el lugar más inesperado y los roces con una amiga de la infancia con quien supo tener una relación mucho más que amistosa. Comedia en todos los términos, la película –disponible en Mubi– no impide que cierta amargura comience a permear los diálogos y situaciones.

TV

The Battle for Britney

El jueves 17 la señal exclusiva de DirecTV emitirá este documental de la BBC dedicado al complejo caso del tutelaje legal de Britney Spears, bajo cuya figura se encuentra la estrella de la música desde hace trece años, luego de la crisis que la llevó a una hospitalización y un largo proceso de rehabilitación de las drogas. El periodista Mobeen Azhar hace sonar las dos campanas: las de los defensores de la necesidad de proteger a Spears (de sí misma, en gran medida) y la de una ingente base de fans y seguidores que se han agrupado bajo el lema #FreeBritney. De Los Ángeles al pueblito de Luisiana donde nació la futura superestrella, el documental entrevista a una gran cantidad de figuras cercanas a la otrora diva teen, desde su maquillador y coreógrafo a los abogados que pugnan por defender el caso de uno y otro lado del mostrador. El estreno local llega apenas unos días antes del testimonio de la propia Spears ante la justicia de su país para definir el caso.

Este jueves a las 21, por OnDirecTV.

Mental

Los martes nórdicos de Film & Arts, toda una marca para los seguidores de la producción televisiva del norte de Europa, continúan el martes 15 con la emisión de esta serie finlandesa, particular en más de un sentido. A partir de varios relatos de jóvenes internados en un hospital psiquiátrico, todos los capítulos intenta concientizar sobre cuestiones ligadas a la salud mental. Los relatos están estrictamente basados en casos reales y cada una de las entregas tiene una duración breve, de entre ocho y doce minutos, por lo que cada semana se exhiben cuatro episodios. La seriedad no excluye otros condimentos y la serie tiene fuertes trazos de humor negro.

Martes a las 22, por Film & Arts.