A pesar de que la Ciudad se encuentra bajo "alerta sanitaria", Horacio Rodríguez Larreta volvió a anunciar aperturas de shoppings, cines, teatros, gimnasios (al aire libre), mientras fijó una extensión de horarios para el sector gastronómico y los comercios (que ahora podrán abrir hasta la 23). También indicó que el sistema educativo seguirá con clases presenciales en nivel inicial y primaria y que la secundaria pasa nuevamente a un sistema semipresencial. Pese a que el regreso a las aulas ha sido el punto de conflicto permanente con la Nación, el jefe de Gobierno volvió a destacar "la importancia de coordinar acciones" con la Casa Rosada. Está claro: ahora que el Ejecutivo bonaerense anunció que también retornan las clases presenciales esa confrontación, de momento, pasa a segundo plano. Un dato clave que omitió Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa es que el nivel de contagios en el distrito supera ampliamente el criterio establecido por el semáforo epidemiológico que elaboró el Gobierno nacional.

Como en otras oportunidades, Larreta hizo su anuncio a la tarde, y luego de que hablaran el presidente Alberto Fernández y Kicillof. Si en la conferencia anterior, tras el confinamiento de 9 días y con números muy altos de contagios, Larreta había señalado de un "amesetamiento" de los casos para justificar el retorno a clases, ahora habló de una "tendencia a la baja". Indicó que el promedio de casos bajó de 2.600 a 1.600 por día. Y que la tasa de contagiosidad está en 0,9 (por debajo de uno). Sin embargo, evitó informar que el índice de contagios en el distrito porteño es de 736 cada 100 mil habitantes, una cifra superior a los 500 casos cada 100 mil habitantes que, según el semáforo epidemiológico, encienden la "alarma sanitaria" y establecen mayores restricciones.

En lo que sí hizo hincapie Larreta fue en dos advertencias: que todavía tiene una ocupación de camas de terapia intensiva que en el sistema público está en el 71 por ciento, lo que -dijo- es preocupante, y que si vuelven a subir los casos, habrá que implementar nuevos cierres.



Asimismo, destacó la ampliación de camas de terapia intensiva a 580 camas y el recimiento del operativo de testeos. Sobre las vacunas, volvió a decir: "Avanzamos tan rápido como el Gobierno nacional nos da las dosis". Sostuvo que hay aproximadamente un 36 por ciento de los porteños y porteñas que ya están vacunados. Dijo que vacunó "todos los trabajadores y trabajadoras de educación que se empadronaron". No dio datos de qué porcentaje del total del sistema educativo está vacunado. La ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo que "si queda alguien sin vacunar, por favor se empadrone". Además de ella, lo acompañaba el ministro de Salud, Fernán Quirós, que no tuvo novedades para anunciar cuando le preguntaron por la compra de vacunas por parte del Gobierno porteño.



"Yo me vacuné ayer. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondía", sostuvo Larreta, que defendió la vacunación como no lo había hecho a principios de año: "La vacuna es esperanza. La vacuna es el futuro", llegó a decir.

Educación



"Estamos muy contentos de haber podido sostener esta presencialidad. Las tasas de contagios siguen siendo muy bajas", sonrió Acuña -sin mayores precisiones- tras meses de paros docentes pidiendo regresar a la virtualidad. Larreta se ocupó de anunciar cómo seguirá el sistema educativo. Los jardines (nivel inicial), las primarias y la educación especial ya venían teniendo clases presenciales y seguirán así.

En tanto, la secundaria volverá al sistema que tenía antes del confinamiento: esto es parte de clases virtuales y parte presenciales, lo que llaman "bimodalidad". Durante las últimas semanas los estudiantes de tercer año en adelante habían pasado a clases completamente virtuales. Ahora van a retrotraer esa medida. Sí seguirá virtual todo lo que es educación para adultos.



Por último, Larreta anunció que no moverá la fecha de las vacaciones de invierno, una posibilidad que se estuvo evaluando las últimas semanas. Por lo tanto, seguirán siendo del 19 al 30 de julio. "Un sociedad con educación es una sociedad con futuro. La escuela es inclusión. La escuela es el futuro", declamó Larreta.

Reaperturas



"Hoy podemos dar un pequeño paso adelante con mucha prudencia", sostuvo Larreta antes de anunciar una serie de reaperturas, que apuntan a descomprimir la presión de diversos sectores empresarios, desde los comerciantes hasta los gastronómicos, pasando por sectores de la cultura. Los anuncios que hizo Larreta fueron:



● Las próximas semanas, la circulación general va a estar restringida entre las 0 y las 6 de la mañana.

● Habrá una extensión horaria para los locales gastronómicos. Este sábado los bares y restaurantes podrán seguir abiertos hasta las 23. Sigue estando prohibido el uso de los espacios cerrados, por lo que podrán atender al aire libre en el horario de la cena. Desde el sector habían presionado fuertemente para recuperar este turno noche, sobre todo por el delivery y retiro en el local de comida, dado que la concurrencia a cenar en la calle en pleno invierno había decrecido, por razones obvias.



● Los comercios (tanto los esenciales como no esenciales) tiene el mismo límite temporal: hasta las 23.



"Es una decisión coordinada con la provincia", descató Larreta sobre estas primeras tres medidas. Claro que el jefe de Gobierno sumó varias reaperturas más:



● A partir del lunes los shoppings reabren con aforo (esto es, con una capacidad máxima de 1 persona cada 15 metros cuadrados).

● De la misma manera, los clubes y gimnasios también vuelven a tener permitido hacer actividades, pero únicamente en el exterior. Y se vuelven a poder hacer actividades deportivas de hasta 10 personas al aire libre (con y sin contacto).



● Larreta también permitirá la reapertura de los cines y los teatros a partir del viernes 18 de junio y con una capacidad máxima del 30 por ciento de sus butacas.

● En la misma fecha, volverán a permitirse las celebraciones religiosas, también con un 30 por ciento de la capacidad.



● En las plazas, el Gobierno porteño volverá a reabrir los patios de juegos para niños y niñas. Y volverá a permitir allí -o en otros espacios abiertos- los encuentros sociales de hasta 10 personas. Lo que sigue estando prohibido son los encuentros sociales en espacios cerrados.



● Las actividades profesionales (abogados, arquitectos, etc) continuarán funcionando de manera remota y sin ir a las oficinas, que por lo general quedan en la zona del microcentro.

"Si la situación se complica, tendremos que tomar nuevamente medidas restrictivas", insistió Larreta.