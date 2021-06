El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este sábado que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "vuelve a confundir a los porteños" ya que "está insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria" por la cantidad de casos de coronavirus.



"Hay que esperar y ver esos números para confirmar que la ciudad haya descendido a la categoría de 'alto riesgo'", dijo Cafiero en declaraciones radiales, en las que remarcó que Rodríguez Larreta "no cumplió la norma nacional y tomó la decisión de mantener las clases a pesar de tener saturado el sistema de salud".

Añadió que con las medidas anunciadas ayer por Larreta "la Ciudad va a estar incumpliendo el DNU, porque al día de la fecha no tienen el riesgo epidemiológico que los haya hecho bajar de alarma a alto riesgo". Y ponderó que "ellos deben tener una proyección de que seguirán bajando, pero hoy no es el caso. El tema es que se confunda a los porteños diciendo que la situación es una cuando no lo es".

Noticia en desarrollo