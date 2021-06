El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra la oposición por los continuos ataques que dirige hacia la campaña de vacunación nacional y afirmó que hay sectores que, en medio de la pandemia de coronavirus, emiten “mensajes para enloquecer a la gente”.

También aclaró que su administración “no está en una competencia para conseguir vacunas”, ya que las que se adquieran serán "para todos los argentinos".

“Primero dijeron que las vacunas que conseguimos eran veneno, después que no había y después que se pagaron coimas. La verdad, fantaseé en algún momento que en pandemia alguna cosas no se iban a hacer, pero me equivoqué. Hay sectores que quieren enloquecer a la gente con los mensajes que mandan”, dijo en una entrevista televisiva.

“Decir que no hay que cuidarse en medio de todo este contexto es algo muy grave, y creo que hay que tener un poco más de responsabilidad”, agregó en diálogo con C5N el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que este mes concretó la firma de contratos con dos laboratorios de India y de China para obtener más vacunas.

En ese marco, recordó que su administración "no está en competencia con nadie" y reiteró que su intención es que las vacunas conseguidas "sean para todos los argentinos".

"No puedo pararme en la General Paz y decir que las vacunas son mías y de nadie más. Nadie se salva solo", señaló.

El gobernador aprovechó la entrevista para destacar la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de “zonas frías” que propone rebajar las tarifas de gas en regiones del país de bajas temperaturas.

“Es una noticia muy importante la media sanción de esa proyecto y no salió en ninguno de los diarios de la oposición. Escuché incluso a varios diputados bonaerenses que se opusieron al proyecto porque dijeron que ‘había otros que también lo merecían’. No lo entendí”, expresó sobre la iniciativa que beneficiará a 59 distritos bonaerenses.

También se refirió a la controversia que se generó esta semana luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que “los argentinos descienden de los barcos”. “Más allá de las palabras están los hechos. Alberto dio sobradas muestras de trabajar por la unidad de latinoamérica al darle refugio a Evo Morales (expresidente de Bolivia) y haber hecho un acuerdo con México (para la producción de vacunas)".

"Con esa frase logró que dirigentes de la oposición se hicieran indigenistas. Tienen una gran capacidad para el cameleonismo y el caranchismo político", concluyó.