La Argentina superará esta tarde las 20 millones de vacunas recibidas contra la Covid-19. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas arribará esta tarde en Ezeiza con un cargamento de 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio activo producido en el país. El vuelo proveniente de Estados Unidos llegará a las 17.15, 48 horas después del vuelo de Aeroméxico que el sábado trajo otras 800 mil dosis.

El plan estratégico de vacunación nacional avanza a ritmo record en la Argentina, donde el fin de semana se alcanzó al 30 por ciento de la población con, al menos, una dosis. Las 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, con el principio activo producido por Mabxience en la localidad de Garín, son el cuarto cargamento de este fórmula. El primero ocurrió el 27 de mayo (843.600 de dosis) y el más grande llegó el 31 de mayo ( 2.148.600 de dosis).

Con esta partida , el número exacto de dosis recibidas por la Argentina será 20.677.145:

9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2)

4.000.000 de Sinopharm

580.000 AstraZeneca - Covishield

1.944.000 AstraZeneca - Mecanismo Covax

4.737.400 AstraZeneca-Universidad de Oxford (como parte del acuerdo entre Argentina y México)



En tanto, el viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización "con carácter de emergencia" concretó el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.