Finalmente Francisco Aráoz desistió de su idea de “tomar la ciudad y la provincia” y realizar el tradicional desfile gaucho de todos los 17 de junio, o al menos, como habían deslizado, una denominada marcha patriótica por el centro de Salta, desconociendo la resolución del Comité Operativo de Emergencia que prohibía todo tipo de evento que pueda provocar aglomeraciones en el marco de la pandemia de covid.

Ayer por la mañana, y tras una breve reunión con el COE, el referente de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes, confirmó que declinaban de la idea de realizar cualquier evento público no autorizado. Con respecto a la propuesta de convocar a una nueva marcha patriótica, indicó que "era una alternativa pero desgraciadamente cuando la analizó el COE, se consideró que no era buena, ya que seguía provocando aglomeramiento en las calles y nos dijeron que no”.

El referente gaucho tuvo que referirse al audio, rápidamente viralizado, y en el que amenazaba con tomar la ciudad y la provincia. Dijo que era una grabación antigua y que estaba descontextualizada, ya que según él, estaba "hablando de unos fletes de caballos, es un audio que tiene más de 60 días, que nada tiene que ver con la organización de la marcha".

Sin embargo, pidió disculpas públicas y aseguró que no son "una organización extremista, si uno escucha el audio en forma parcial, suena muy fuerte, pero cuando hablamos de tomar la ciudad y de tapar de rojo y negro las calles, hablamos de los ponchos y de que vamos a estar los gauchos en la calle en todos lados, no hablamos de ningún acto hostil", concluyó.

Un rato antes, al salir de la reunión, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, afirmó que había quedado aclarado que “no habrá ningún tipo de movilización por parte de los gauchos”, aunque sí ratificó que se harán los actos del 16 a la noche, con la vigilia en el Monumento a Güemes, y a la cual, en principio, asistirá el presidente Alberto Fernández.

El mismo Gustavo Sáenz, en un acto que se transmitió por redes sociales, en el que encabezó la reunión de la Comisión de Homenajes al General Güemes, sostuvo, sin mencionar expresamente la actitud de Aráoz y sus gauchos, que “hace 200 años Güemes dio su vida por la independencia y hoy la historia nos exige a los que tenemos responsabilidad enfrentar al enemigo que tenemos frente, que es la pandemia”. Y como en otras ocasiones, consideró que el mejor homenaje “es cuidar la vida y salud de los salteños”.

Silencio en los fortines

Si bien una buena cantidad de fortines habían rechazado el llamado de Aráoz y la organización que los aglutina a desobedecer a las autoridades y aseguraban que no participarían del desfile si no era autorizado, ayer la mayoría de sus referentes se mostraron desconcertados ante la noticia, y confiaron a este medio que optaron por no realizar declaraciones “hasta no recibir un comunicado oficial por parte de la ATGG”.

Aunque sí adelantaron que estaban evaluando realizar breves actos en sus fortines y algunos hasta se animaron a deslizar que realizarían cabalgatas a solas por el monumento, para saludar a su máximo héroe. Así lo confirmó el único que se atrevió a hablar, Marcelo de Brito, titular de la agrupación Los Decididos de la Patria, para quien las palabras de Aráoz “se referían a que igual los gauchos de toda la provincia iban a aparecer, porque se está hablando de Güemes”.

Según De Brito, los seguidores e integrantes de los fortines “igual van a salir a rendirle aunque sea un mínimo homenaje individual” al general, aunque aclaró que no coincidía con el llamado a encontrarse en el Campo Histórico de la Cruz, porque “era perjudicial para todos y para la imagen de los gauchos también”.

El presidente de Los Decididos de la Patria dijo que ellos no apoyaban la medida de juntarse y desfilar “masivamente”, y que la decisión de posponer ese homenaje es la más acertada. Pero se volvió a preguntar cómo hacían “para frenar a la gente que va a ir, porque lo de Güemes es muy fuerte”. “Yo le voy a rendir honores, voy a pasar a la hora que sea, solo, pero voy a pasar”, aseguró.

La vista del Presidente

En la reunión de la Comisión de Homenajes al General Güemes que se llevó a cabo en el Centro Cívico Grand Bourg, Ricardo Villada comentó que el miércoles 16 esperan la llegada del presidente Alberto Fernández y de funcionarios de su gabinete para compartir los tradicionales actos de la Guardia bajo las Estrellas al pie del Monumento a Güemes. Allí, como el año pasado, se proyectará un “mapping” que será transmitido a todo el país.

Según informó el gobierno, Fernández se quedaría hasta el jueves, cuando junto al gobernador tiene previsto ir a la Catedral Basílica para entregar las ofrendas en el Panteón de las Glorias del Norte, donde descansan los restos del general, y luego se dirigirán al monumento.

El gobernador también adelantó que la posibilidad de tener un billete con la figura de Güemes y sus Infernales está más cerca, y que sería el mismo Fernández quien lo anunciaría. Al billete se sumaría una estampilla de colección que se va a lanzar a través del Correo Argentino.

Casi $50 millones en obras

En el mismo acto, Sáenz mantuvo una reunión por teleconferencia con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, y la secretaria de Planificación del Ministerio de Infraestructura, Laura Caballero, durante la que firmaron una serie de actas-acuerdo de cooperación y desarrollo para la ejecución de obras de consolidación y restauración de la Finca El Carmen, de Güemes, y el Fuerte de Cobos, ambos monumentos nacionales.

Gill y Caballero detallaron que los proyectos tienen el objetivo de resaltar, conservar y promover la memoria de Güemes de manera permanente en el colectivo nacional. Y para ello se invertirán $25.266.815 para la intervención en la Finca El Carmen, y $22.115.574 en el Fuerte de Cobos.

Las actividades programadas

El director de la Comisión Homenaje, Alberto Barros, aprovechó la ocasión para repasar brevemente la agenda de actividades. Entre ellas se está impulsando, a través de los legisladores nacionales, la Creación del Instituto Güemesiano Nacional; la organización del Congreso Nacional del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Héroe Nacional.

También donaciones y entrega de obras escultóricas con la figura del héroe gaucho; la restauración del cuadro “La muerte de Güemes”, de Antonio Alice, que actualmente se encuentra en la Legislatura de Salta.

Así como la continuación de las gestiones ante las autoridades del BCRA para que se haga efectiva la emisión de un billete conmemorativo con la figura de Martín Miguel de Güemes; y un encuentro nacional de fortines y agrupaciones gauchas de todo el país.