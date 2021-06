En el cierre de la primera fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, finalmente llegó el turno de la afamada Zona F, con Portugal, el vigente campeón del certamen, Francia, último campeón mundial, Alemania y Hungría.

La selección de Portugal comenzará este martes la defensa del título con Cristiano Ronaldo como emblema cuando visite a Hungría a partir de las 13 (hora argentina; televisación de DirecTV Sports) en el Puskas Arena de la ciudad de Budapest, donde habrá presencia de 60.000 espectadores aproximadamente.

El elenco luso sufrió una baja importante debido a que Joao Cancelo (lateral derecho que milita en Manchester City) dio positivo en coronavirus, por lo cual fue separado del plantel y se encuentra aislado. Para reemplazarlo el entrenador Fernando Costa Santos citó a Diogo Dalot (Milan).

Por el lado húngaro, los grandes créditos locales pasan por el sector defensivo, con el central Willi Orban y el arquero Peter Gulacsi, quienes militan en el RB Leipzig de Alemania.

De todos modos, el plato fuerte de la jornada se jugará en el segundo turno, con el choque entre Francia y Alemania desde las 16 en el estadio Allianz Arena de Múnich (televisación de TNT Sports y DirecTV).

En la previa, Mbappé confirmó un cruce que tuvo con Olivier Giroud (Chelsea), quien se quejó de que no le llegaban las pelotas, Kylian Mbappé (París Saint-Germain) se sintió señalado y dejó a la vista la tensión que generaron las palabras del delantero.

El "Joven Maravilla" dijo: "No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente. Lo felicité por ese gol y él no me dijo nada. Lo que más me molestó es haberme enterado por la prensa".

Los dichos que le molestaron a Mbappé surgieron después del amistoso del 8 de junio, en el que Francia venció a Bulgaria por 3 a 0, cuando a Giroud le preguntaron sobre su rendimiento en el partido. "Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido las pelotas y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área", había expresado Giroud.

Vale record que Giroud fue el nueve titular de Francia durante el Mundial de Rusia 2018 y no marcó en los siete partidos que jugó.



Por su parte, en Alemania, que goleó 7-1 a Letonia en su último amistoso, no podrá estar Leon Goretzka (Bayern Múnich), quien se perderá debido a que no se recuperó de una rotura fibralar que arrastra desde el final de la Bundesliga.

La Eurocopa 2021 marcará el final del técnico Joachim Low al mando del elenco alemán, ya que, tras 17 años en el banco, dejará el cargo y cederá su puesto a Hans Flick, exBayern.