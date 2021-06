El entrenador argentino Ricardo Gareca no tiene previsto incluir a Christian Cueva en el equipo titular del seleccionado de Perú, que este jueves se enfrentará al local Brasil, en su estreno en la Copa América 2021 de fútbol.



El técnico bonaerense, de 62 años, apostaría por dejar en el banco de suplentes al estratega de Al Fateh (Arabia Saudita), después de que el fin de semana se filtraran fotografías advirtiendo del “comportamiento irresponsable” del jugador, de 29 años.



Distintos medios periodísticos peruanos mostraron imágenes del futbolista en Lima “violando los protocolos de bioseguridad” instruidos por la pandemia del coronavirus, bebiendo “cerveza y sin la utilización de mascarilla”, según indicó el periódico ‘El Comercio’.



En principio, el ex conductor de Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba se inclinaría por el ingreso de Sergio Peña (Emmen FC, Países Bajos), en el marco de un esquema táctico 4-2-3-1. Además, Aldo Corzo (Universitario) será el lateral por el costado derecho y reemplazará a Luis Advíncula, quien no fue convocado para este certamen continental, ya que está definiendo con su equipo, Rayo Vallecano, el ascenso a la Primera División del fútbol de España.



En tanto, Marcos López (San José Earthquakes, EE.UU.) se desempeñará como marcador de punta por el sector izquierdo, y sustituirá –nuevamente- a Miguel Trauco, quien se ausentó en el último partido de eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador (2-1), por hallarse suspendido.