Aunque todavía no les dio el sí, en la UCR se ilusionan con que Facundo Manes pueda ser su candidato en la provincia de Buenos Aires. La introducción del neurocientífico en la espinosa interna bonaerense de Juntos por el Cambio le permitiría a la UCR tener una carta de peso para negociar. En el radicalismo están tan decididos a jugarla que Alfredo Cornejo lo lanzó a la cancha hace días, antes de que Manes tomara la decisión. Manes se reunió con la cúpula de la UCR y participó de una charla. Según trascendió, no les dijo que vaya a ser candidato pero dijo que si se arma un frente amplio para estas elecciones "va a acompañar". Con solo eso, los correligionarios ya lo imaginan jugando.



Quienes son reacios a creer que Manes será candidato, tienen en su haber una serie de elecciones donde la UCR lo quería candidatear y él finalmente optó por no postularse. Según dicen los que lo conocen, no termina de convencerle abandonar el espacio de prestigio que tiene hoy para meterse en política, que implica siempre un terreno más pedregoso.

Quienes quieren ver a un Manes más dispuesto a una candidatura, indican que se tomó el trabajo de reunirse con la cúpula de la UCR y que lo hizo de forma pública.

"Fue un placer recibir a Manes en la UCR Nacional para compartir ideas sobre la realidad de la Argentina. Su visión de futuro puede representar un gran aporte a nuestra propuesta de cambio en la provincia de Buenos Aires y en todo el país", sostuvo el titular de la UCR. Según trascendió, en el encuentro Manes les dijo: “Si el radicalismo se pone de pie, lidera, se abre y convoca a todos los sectores, voy a acompañar. Necesitamos salir del subdesarrollo y empezar a discutir progreso", dijo. En la charla, no obstante, Manes no adelantó ninguna decisión, sino que dio su visión del país, y en particular de la UCR: “A mí no me mueven los cargos, me mueven las causas”, dijo.

“Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Venimos de décadas de decadencia, tenemos 60 por ciento de los chicos en la pobreza, malnutrición, falta de rumbo y de esperanza. Hoy el radicalismo debe ser protagonista de una esperanza con el valor del conocimiento como motor del desarrollo”, afirmó. “Vi a un radicalismo de pie, con ganas de liderar una coalición centropopular que convoque a todos los sectores para esta causa", indicó el invitado.



Quienes lo escucharon lo vieron más decidido a ser candidato. "Es el momento, sobre todo si tiene aspiraciones para 2023. Está muy cerca del sí", decían quienes concurrieron al encuentro. Lo escucharon, además de Cornejo, los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales y de Mendoza, Rodolfo Suárez, y las autoridades parlamentarias Mario Negri y Luis Naidenoff, además del titular de la UCR bonaerense Maximiliano Abad, el senador Martín Lousteau y otras figuras como Ernesto Sanz o Angel Rozas.



Manes, al terminar el encuentro, agradeció el recibimiento que tuvo por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que hace algunos días dijo: "Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la Nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones". Si Manes es candidato, quizás Carrió elija dar un paso al costado. Ya dijo varias veces que será candidata este año y luego se desdijo. Parece estar esperando un escenario que no requiera de su candidatura.



No obstante, si acepta competir, el neurocientífico tendrá que introducirse en una interna que está al rojo vivo. El vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli comenzó a dar señales de que dará la pelea en la provincia de Buenos Aires para luego ser candidato a gobernador y le salió al cruce el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que le disputará la interna. No están solos: el ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó piensa presentarse con su propia lista. A ese combo PRO, es posible que se le sumen aliados, con José Luis Espert, que esta semana almorzó con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Esto significa que Manes no llegará con un panorama despejado.



Los radicales, no obstante, consideran que esa es la interna "del PRO" y buscan un candidato fuerte para disputarles la conducción de las listas. Habrá que ver si todas las líneas del radicalismo lo aceptan, o si la que conduce el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, no se abre con una lista propia (este año compitió por la conducción d la UCR bonaerense y perdió contra Abad). Por lo pronto, Lousteau se mostró contento: “Es un buen día para el radicalismo. Facundo se mostró muy comprometido y dijo que va a estar hasta el final. Hay que salir de la comodidad de las minorías, en la coalición y en general”.