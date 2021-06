El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que este año el Gobierno nacional no suspenderá las pruebas Aprender y así desmintió al expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes habían alertado una posible suspensión de los exámenes instaurados por la gestión de Cambiemos. "No se suspenden las pruebas Aprender. Seguimos evaluando. Imposible caer más de lo que cayó la educación en su gobierno", le respondió Trotta ante los posteos de los líderes del Pro.

El titular de la cartera de Educación indicó que este año el sistema de evaluación Aprender se realizará de manera muestral. "Sin presencialidad plena no se puede metodológicamente realizar una prueba que es simultánea en todo el país", dijo Trotta en su cuenta de Twitter y agregó que en 2022 se efectuarán de manera censal en primaria y secundaria con todos los/as estudiantes en las aulas. A su vez, le recordó a Macri que durante su gestión se realizaron las evaluación Aprender, pero "su respuesta a los problemas de las y los estudiantes fue el mayor ajuste educativo de la historia bajando un 33 por ciento la inversión".

"Su gestión se caracterizó por el debilitamiento de la formación docente, la caída del salario, el abandono de la infraestructura escolar, la desarticulación del Conectar Igualdad, del Plan Nacional de Lecturas, de la ESI. Lo mismo hace Larreta en la Ciudad", les recordó Trotta a través de las redes sociales.

El ministro le solicitó al expresidente que "deje de lado el cinismo" y sostuvo que el objetivo de la implementación de la evaluación Aprender durante su gobierno fue "hacer rankings, para privatizar, para justificar el ajuste".

Macri había cruzado al Gobierno nacional en redes sociales al denunciar la suspensión de la evaluación y calificó a las pruebas como "una herramienta fundamental para tener un diagnóstico del estado real de la educación y poder actuar para resolver los problemas de millones de estudiantes", a pesar de que en su Gobierno no generó respuestas positivas.

"No hay caso. No hay solución posible en el ocultamiento", insistió Macri, al comparar la suspensión de las evaluaciones con las cifras de la inflación de la gestión de Cristina Kirchner. Trotta no soló descartó que eso ocurra sino que destacó que se "impulsa una política de evaluación federal" para "garantizar el derecho a la educación de nuestras/os estudiantes".

En ese tono, el ministro lo convocó a enviar una señala al bloque opositor en el Congreso: "Esperemos que sus legisladores/as acompañen las leyes que presentaremos para que no vuelva a desfinanciarse la educación".

El jefe de Gobierno porteño también intentó sacar provecho y criticó en las redes que "suspender por segundo año consecutivo las pruebas Aprender es negar la posibilidad de entender la realidad y saber dónde hay que trabajar para mejorarla". "Todos los países que mejoraron su educación lo lograron a partir de un conocimiento profundo de su realidad educativa", señaló Larreta.

Trotta recordó que el gobierno porteño aplica recortes severos de presupuesto para la Educación e insistió en que la política del Gobierno es evaluar como "una herramienta más para fortalecer la respuesta de nuestra escuela y así lo que marca la Ley de Educación Nacional". "Evaluamos para orientar la inversión educativa y romper desigualdades, camino que volvimos a transitar en el gobierno de el presidente Alberto Fernández", reivindicó.