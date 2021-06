“Hablar de nena perdida o extraviada no sería correcto. La nena está con alguien o la tiene alguien”. El juez penal de San Luis Ariel Parrilis, a cargo de las tareas de búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, desaparecida desde el lunes, confirmó con sus palabras que la principal hipótesis es que a la niña se la llevó una persona. Yamila, la mamá de la niña, dijo que se cree que a Guadalupe se la habría llevado una mujer desconocida, según lo dicho por una primita de la nena y por algunos testigos adultos.

Guadalupe está desaparecida desde el lunes por la tarde, cuando estaba jugando, cerca de la casa de una tía suya, con su primita de 3 años. La búsqueda de la pequeña ha provocado una conmoción en la provincia. Hasta la tarde del miércoles se habían realizado 76 allanamientos en menos de 48 horas, se realizaban controles en todos de los puntos de salida de la provincia, mientras que a nivel nacional, el Ministerio de Seguridad dispuso que se active el sistema Alerta Sofía. Eso hizo posible la difusión de su imagen a nivel nacional e internacional, en este caso a través de Missing Children.

Desde el momento en que se denunció la desaparición de la nena, entre las 19 y las 20 del lunes, el gobierno de la provincia dispuso la movilización de más de 400 efectivos policiales, a los que se sumaron el sistema de Defensa San Luis Solidario, Bomberos Voluntarios y la Policía Montada.

La puesta en marcha del Alerta Sofía hizo posible que en forma inmediata se difundiera por los medios masivos de comunicación el nombre y la imagen de la niña desaparecida. La desaparición se produjo cuando la niña estaba en la casa de su tía, en el barrio 544 viviendas, en la ciudad de San Luis.

Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales de la provincia, dijo que la búsqueda no se detuvo en ningún momento y que se realiza en toda la provincia, no sólo en la capital puntana. Este miércoles se realizaron rastrillajes en 11 sectores, en forma simultánea. Eric Lucero, el papá de la nena, le pidió al gobierno de San Luis que ofrezca una recompensa para quien pueda dar información cierta para orientar la búsqueda. Silvia, la abuela de Guadalupe, solicitó una audiencia con el ministro de Seguridad de la provincia, Luciano Anastasia.

La niña, que vive en el Barrio 208 Viviendas de la ciudad capital, es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

El juez Ariel Parrilis, a cargo de la investigación, sostuvo que “por la edad de la nena (5 años), después del tiempo que ha transcurrido, hablar de nena extraviada o perdida me parece que no sería lo correcto. Ya estamos en el marco de que la nena está con alguien o la tiene alguien”.

En conferencia de prensa, el juez envió un mensaje a la población en general: “Puede suceder que a Guadalupe la dejen en algún lado, en algún espacio público inclusive. Estén atentos a movimientos raros, si ven un niño en la calle… Puede ser que haya sido dejada. Inmediatamente hay que dar comunicación” a las autoridades.

Además de los 76 allanamientos y de los rastrillajes, la policía secuestró, por orden del juez, los teléfonos celulares de los familiares y vecinos de la pequeña. Luego de una revisión por parte de personal especializado, los aparatos fueron devueltos a sus dueños. Hasta ahora no han aparecido pistas que aporten datos concretos sobre su paradero.

Yamila, la madre de Guadalupe, dijo que se cree que una mujer no identificada se llevó a la niña. Eso fue lo que dijo la prima de 3 años de Guadalupe, que estaba jugando con ella cuando desapareció. Esto coincide con lo que dijeron dos testigos de la zona que vieron a un adulto caminando con una nena cerca del horario en el que se la vio por última vez. La madre de Guadalupe pidió que le devuelvan a su hija sana y salva

“La única pista es que una chica supuestamente se llevó a mi hija. Otras pistas no tenemos. Al menos yo no lo sé, no sé si la Policía sabe. No me lo van a decir porque entorpece todo, se puede llegar a no dar con Guada si digo algo o si alguien dice algo. Se han dicho tantas cosas, me echan la culpa a mí, al padre, a medio mundo Creo que la Policía no me dice nada por esa razón”, declaró la mamá ante los medios de comunicación. “A quien la tenga, le pido que me la devuelva”, concluyó la mamá de Guadalupe.