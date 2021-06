Una vez más, la sobreactuación en la defensa de la educación por parte de Juntos Por el Cambio convirtió la agenda educativa en abono para la campaña electoral. Está vez el foco del conflicto no fueron las clases presenciales, sino la supuesta suspensión de las pruebas Aprender, una evaluación estandarizada para chicos y chicas de primaria y secundaria. La noticia fue dada a conocer por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y si bien el titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta, lo desmintió y aseguró que se realizarían el año que viene cuando todes les estudiantes pudieran regresar de manera presencial a la escuela, las principales figuras de la oposición pusieron el grito en el cielo. Tanto Mauricio Macri como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aprovecharon para salir a cruzar al gobierno nacional. "Es de un cinismo enorme. Estamos en un año electoral en el que esperaba ciertas reacciones de algunos dirigentes opositores, pero lamentablemente la postura más especulativa está ganando el espacio más radical de Juntos Por el Cambio, al que parece que se ha sumado Larreta", disparó Trotta en diálogo con Página/12.

"Van a haber pruebas Aprender. En el 2022. ¿Por qué? Porque las pruebas son censales y necesitas que estén todos los chicos en el aula de manera simultánea para hacer la prueba", indicó Nicolás Trotta, irritado por la ofensiva de JxC respecto a la supuesta suspensión de las evaluaciones que se realizan todos los años, excepto en el 2020 (y ahora en el 2021) debido a la pandemia. Trotta insiste: no se suspendieron, fueron aplazadas debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo en un esquema de bimodalidad escolar. Según explicó, las mismas se realizarían "como parte de un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo". En este sentido, desde la cartera educativa detallaron que se está desarrollando un "Plan Nacional de Evaluación 2021-2022" que incluye una variedad de estrategias, entre las que se encuentran evaluaciones estandarizadas "muestrales" - a modo de "prueba piloto" de las Aprender - que se implementará en 120 escuelas. "Es un plan que estamos coordinando con todas las jurisdicciones, no es una imposición del Estado nacional", manifestó Trotta, y llamó a la oposición a "mirar menos las encuestas y más la situación epidemiológica".

Fue Soledad Acuña la que dio inicio a las especulaciones, con un hilo de tuits en el que resaltaba la "información valiosa" que aportaban las evaluaciones y advertía que "discontinuarlas sería un error". "Ella también operó en Clarín el martes a la noche", denunciaron desde Nación, haciendo referencia a una de las notas que sostenían que la cartera de Educación había bajado línea a sus pares provinciales para que se suspendiesen las pruebas Aprender. No solo el gobierno nacional desmintió esto, sino también las provincias. "Se hizo toda una bola con lo de la suspensión, pero en realidad hablaron de postergarlo, de ver otras alternativas", indicó a este diario el vocero del Ministerio de Educación de una provincia gobernada por JxC. A pesar de estas objeciones, durante todo el miércoles, las principales figuras del PRO aprovecharon para denunciar que el gobierno nacional buscaba "ocultar la realidad".

"Como en el pasado hicieron con la inflación y la pobreza, ahora intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas. No hay caso. No hay solución posible en el ocultamiento", tuiteó Mauricio Macri. "No tener índices reales sobre la educación es un fracaso. La ausencia de la enseñanza presencial generó daños irreversibles en la formación de nuestros jóvenes", sumó indignación en Twitter Patricia Bullrich. Entre los numerosos mensajes de legisladores y ex funcionarios del gobierno macrista, llamó la atención el comunicado de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, quien no acostumbra, salvo contadas excepciones, a involucrarse en discusiones de agenda nacional. "Necesitamos evaluar para contar con información sobre dónde estamos y tomar decisiones basadas en evidencia con el objetivo mas importante de todos: que cada día nuestros chicos y chicas aprendan más y mejor", publicó el jefe de Gobierno porteño, y apuntó: "En este contexto, suspender por segundo año consecutivo las pruebas Aprender es negar la posibilidad de entender la realidad y saber dónde hay que trabajar para mejorarla".

"Estamos en el marco de un año electoral donde celebro que quienes llevaron una política de ajuste educativo les preocupe la Educación, aunque sea de manera tardía", ironizó Trotta. Según precisó el ministro, las pruebas Aprender se realizarán en marzo y abril del año que viene, para evaluar la escuela primaria, y en octubre, para evaluar la escuela secundaria. "Es una cuestión operativa, uno no puede saber en el marco de una pandemia cual va a ser la situación epidemiológica este año. Pero es una decisión clara de nuestro gobierno sostener todas las instancias de evaluación estandarizada", aseguró Trotta.