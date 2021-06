Desde Washington, DC

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, deja Washington con la impresión de que en Estados Unidos hay una “buena voluntad” para una nueva relación con América Latina y con Argentina. Ese fue el balance que compartió ayer en una charla organizada por el Inter-American Dialogue, uno de los think tanks de la capital estadounidense que suelen invitar a figuras de la política argentina. “Nos quedan obstáculos por resolver y solucionar, pero no tengo dudas de que existen gestos concretos de buena voluntad'', expresó.

En el evento virtual, Massa habló de la sensación que le quedaba después de sus casi cuatro días en Washington. Una impresión que enfatiza la “enorme oportunidad” que puede tener el rol del presidente Alberto Fernández en la región. El funcionario argentino señaló que la pandemia obligó al Gobierno a redefinir prioridades y poner el foco en la lucha contra el coronavirus, la recuperación económica y “la construcción de una democracia más fuerte”. En esa misma línea, aseguró que ve “un sendero de oportunidad” para “encauzar la relación” con el Fondo Monetario Internacional en una lógica que le permita al país trabajar en un crecimiento de su economía y llegar a un programa que refleje “un compromiso posible” y no “un enlatado que se define lejos de la Argentina y no es realizable”. Además, destacó el “liderazgo armonizador” de Fernández en la coalición oficialista.

Sin embargo, al grupo de asistentes a la charla parecían interesarle otros temas: el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de La Cámpora dentro del Frente de Todos, la supuesta falta de confianza de inversores en Argentina y hasta una eventual candidatura para las elecciones presidenciales de 2023. “Aprendí a tratar de hacer bien lo que me toca en este momento y no pensar tanto en el mañana”, contestó Massa sobre su futuro electoral.

Como el viaje del titular de Diputados coincidió con la abstención de Argentina en la votación de la OEA sobre Nicaragua, Massa también fue consultado sobre este tema. “En lo personal, repudio y condeno las detenciones y es importante que la región se comprometa en la liberación (de los presos políticos)”, dijo Massa. “Es importante que las personas entiendan que las instituciones son las que fijan las políticas”, agregó luego. Asimismo, aseguró que Argentina y México, otro de los países que se abstuvo, “van a trabajar junto al resto en la búsqueda de la libertad de los presos políticos y en la transparencia del proceso democratico” en la nación centroamericana.

El martes, en una reunión con integrantes del Caucus de Congresistas Latinos y Judíos, también se le reclamó sobre el apoyo de nuestro país en la ONU a la resolución para abrir una investigación por violaciones a los derechos humanos en el conflicto en Gaza. Según fuentes con conocimiento de la conversación, Massa prefirió destacar que el primer viaje al exterior del presidente argentino fue a Israel.

Como última actividad en Washington, la agenda del presidente de la Cámara baja incluyó una recepción en la embajada argentina con representantes de think tanks, del Gobierno y del Congreso estadounidense. El programa oficial continúa hasta el viernes en Nueva York, con encuentros con el Council of the Americas, el expresidente Bill Clinton e inversores.