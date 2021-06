El arquero Emiliano Martínez asumió este jueves que a excepción del capitán Lionel Messi ninguno tiene el lugar asegurado en el seleccionado argentino, con lo que relativizó su prometedor surgimiento como solución para un puesto sin dueño definido.



"Salvo el número 10 no hay puesto definido, juega el que está mejor. Me tocó jugar estos tres partidos (dos por Eliminatorias Sudamericanas y otro por Copa América) pero sé que tengo que seguir rindiendo para sumar más minutos. Todos saben que es así, hay que tratar de responderle al técnico", aceptó.



"Dibu" Martínez, de 28 años y gran presente en el Premier League de Inglaterra, debutó en el arco argentino el pasado jueves 3 de junior en el empate con Chile (1-1) en Santiago del Estero, por las Eliminatorias. "Sé lo que es ser el 1 (arquero) de Argentina y la presión que significa, diferente a todas, pero el arco mide lo mismo. Estoy muy preparado y no me siento observado. Cuando entro a la cancha sólo pienso en ganar", afirmó durante una conferencia de prensa virtual previa al viaje rumbo a Brasilia, donde este viernes se jugará el clásico rioplatense ante Uruguay.



"Estuvimos analizando al rival con el entrenador. (Edinson) Cavani y (Luis) Suárez son dos delanteros muy peligrosos, pero nosotros tenemos una idea clara y no la vamos a cambiar", aseguró.