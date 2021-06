Margarita Fabián tenía 31 años, una hija de 14 y un embarazo de siete meses. Era docente. No estaba vacunada. Era considerada persona de riesgo por su embarazo, sin embargo, cuando el covid comenzó a propagarse en la Villa de Antofagasta de la Sierra, una localidad en la Puna de Catamarca de poco más de 700 habitantes, junto con sus compañeros hicieron notas para que se les permita suspender la presencialidad. La respuesta del Ministerio de Educación de Catamarca fue el silencio.



“Presentamos una denuncia penal en contra de la ministra de Educación de la provincia, Andrea Centurión, a raíz del fallecimiento de una docente que además era afiliada de ADUCA, que falleció por contraer covid en su función docente”, expresó Olga Ponce de León, secretaria general de ADUCA (Asociación de Docentes Unidos de Catamarca).

Margarita murió a fines de mayo en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán de la capital provincial, luego de agonizar una semana en su casa: “Muere por no haber tenido atención adecuada a tiempo porque en el Hospital de Antofagasta no tenían cámara de oxígeno, y le dijeron que allí no están preparados para recibir pacientes por covid”, señaló la dirigente gremial que ayer realizó la presentación radicada en Fiscalía General de la provincia.

El bebé de Margarita murió a los diez minutos de nacer, luego de que le realizaran una cesárea: “Si el gobierno hubiera comprado el helicóptero sanitario que venimos pidiendo y no un avión de lujo, muchos catamarqueños del interior se hubieran salvado porque los hubieran traído a los hospitales de la capital que están preparados para el covid”, lamentó Ponce de León.

La docente y otros compañeros de tarea de su escuela habían dirigido una nota al director con copia a la supervisora de la Escuela Secundaria 39 para adultos, para que el Ministerio les dé una respuesta, ya que las escuelas consideradas de periodo especial como es el caso de las que se encuentran en distintos lugares del interior de Catamarca mantienen sus clases presenciales por disposición del gobierno: “la ministra de Educación y su equipo de funcionarios no les permitían dejar la presencialidad, cuando en el interior venía propagándose el virus”, aseguró Ponce de León.

La titular de ADUCA señaló la misma situación que atraviesan muchos trabajadores esenciales de Catamarca que son obligados a cumplir sus funciones sin estar vacunados: “Muchos docentes hemos estado frente a alumnos sin tener las vacunas. Esta denuncia que radicamos es para que no haya más abusos de autoridad”, aseguró. Agregó: "Hemos perdido a muchos docentes que los obligaban a estar frente a alumnos sin tener la vacuna, y que cuando plantearon la virtualidad por el rebrote hicieron caso omiso”.

Los docentes de la escuela de Antofagasta aseguran que les dijeron que si dejaban la presencialidad, “hacen abandono de servicio”. “El Ministerio para nosotros es responsable porque nunca respondió, y eso también es una respuesta”, afirmó.