Perú ganó el partido que necesitaba para prenderse en la clasificación por el Grupo B de la Copa América, al vencer 2-1 a Colombia en el encuentro que por la tercera fecha de esta zona se disputó en el estadio Olímpico de Goiania. Colombia venía a este partido relativamente holgado con cuatro puntos, luego de ganarle en el debut a Ecuador, pero preocupado por el flojo rendimiento posterior frente a Venezuela, a la que no pudo doblegar y terminó dejando dos puntos "a priori" accesibles.



Pero si esto le pasaba a Colombia, ni que hablar al Perú del "Tigre" Ricardo Gareca, que en su debut en la segunda fecha del Grupo B debió enfrentarse con el anfitrión, Brasil, y terminó goleado 4-0, peor inclusive que lo que sufrió Venezuela en la misma circunstancia (0-3).

La resiliencia que caracteriza a este Perú del técnico argentino lo llevó a plantear un partido en que la victoria aparecía no como opción, sino como única alternativa, y hacia allí fue ante un Colombia que con Edwin Cardona en la conducción hace todo a paso lento. Demasiado lento. Y con el agravante de que fue acompañado por su ex compañero en Boca Juniors, Sebastián Pérez, también de cadenciosos movimientos.



No sorprendió que apenas superado el cuarto de hora inicial los peruanos ya estuvieran en ventaja por un gol de Sergio Peña, algo que después fue justificando a lo largo de esa primera etapa.



Claro que no iba a resultar sencilla la marcha peruana hacia la victoria, porque apenas comenzado el segundo período, antes de los 10 minutos ya Colombia había igualado mediante un tiro penal convertido por el delantero ex Olimpo de Bahía Blanca, Miguel Borja. Sin embargo, Perú tenía muy claro su norte desde el principio, y apenas diez minutos después el destino se puso de su lado y un gol en contra de Yerry Mina le daría el triunfo tan ansiado.