Durante algún tiempo se seguirá discutiendo la última jugada del clásico, si fue mano o no, si estuvo bien o no el árbitro Nicolás Ramirez, si el Var ayudó o no a que Boca sintiera que le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron un punto.

La respuesta a preguntas básicas ayudará a entender el cuadro de situación. ¿Fue mano deliberada de Giménez? ¿Acomodó la pelota para sacar ventaja? No, la pelota la bajó con el pie. La pelota le recorrió la pierna y recién entonces subió hasta el cabeza. ¿Le pagó en la mano? Las imágenes muestran que la pelora roza la cara y también la mano. ¿Qué dice el reglamento? Que cualquier mano de un atacante así sea casual impide que se cobre el gol. El reglamento le da la razón a Ramírez y a los árbitros del VAR que lo llamaron. ¿Tiene derecho al pataleo Boca? En principio, no. Pero si se recuerda que una semana atrás el colombiano Borja tocó la pelota con la mano en un gol contra Atlético Tucumán, entonces sí Boca puede argumentar que se mide con varas diferentes. En realidad, lo que debió ocurrir es que se invalidara el gol aquel de Borja y no que se cobrara éste porque en aquel hubo un error.

Esa jugada del final no le alcanza a Boca para limpiar una actuación más que opaca. No llegó nunca en todo el primer tiempo (ni una vez pateó al arco), superado por un rival que tenía noción de qué hacer cuando conseguí la pelotita. Frente al mix de River con más suplentes que titulares en los últimos tiempos, Boca se paseó como una sombra en la cancha hasta que entró el Changuito Zeballos y se pudo arrimar un poco hasta Armani.

En general, el árbitro Ramirez dirigió bien, un partido que se pudo haber complicado con dos equipos mañosos que metieron más de una murra en el límite (se recuerdan sobre todo una de Fonseca y otra de Rojo) y tuvo personalidad para no convalidar un gol en el último minuto en la Bombonera.

Boca perdió por Boca mismo, por su falta de brújula y de juego, y no por Ramírez.