Cuando todo parecía encaminado a la renovación de su contrato, la continuidad en Barcelona de Lionel Messi encontró un nuevo obstáculo: la difícil situación económica y financiera del Barcelona, que debe ajustar su presupuesto para no incumplir las reglas de la competición. Tanto que el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, avisó este lunes que no permitirá "normas ad hoc" para garantizar la continuidad del astro en Barcelona, club que se llevó "la Copa de las pérdidas" durante la última temporada.

En la presentación del informe financiero del período 2020-21, Tebas advirtió que la entidad catalana registró la mitad de las pérdidas totales de los clubes, estimadas en 700 millones de euros, por lo que alertó que el club blaugrana "está excedido" en el gasto de su plantel.

En esa línea, aconsejó a que Barcelona haga "un esfuerzo importante" si quiere conservar al rosarino cuando venza su contrato el próximo 30 de junio. "Confío en que lo haga porque es el primer equipo en volumen de cifra de negocio, pero tiene que estructurar los 500 millones de deuda. Si lo hace su situación no será grave", remarcó Tebas, que no vaciló al asegurar que el equipo catalán deberá atenerse a las normas finacieras que rigen a la competición.

"Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ad hoc por el tema de Messi. Con una reducción importantísima de su masa salarial y una reestructuración de la deuda, Barcelona volverá a una situación buena, aunque no la de hace tres o cuatro años en el mercado", aseguró el dirigente.

En contraste, Tebas elogió la conducta financiera del Real Madrid: "Ha hecho una gestión excelente porque sus cifras estén muy alejadas de las del Barcelona. El que mejor ha gestionado el tema de la pandemia en esta ruina del fútbol, fue el Real Madrid".

Por otra parte, el jefe de LaLiga pronosticó que el mercado de pases del verano europeo tendrá "cifras muy inferiores" en sus operaciones y afirmó que la mayor parte de los clubes podrán realizar contrataciones. "No calculamos que la pandemia iba a durar toda la temporada, pero vistos los números que ha habido en 2019-20 y 2020-21 la gran mayoría estará en condiciones acudir al mercado", concluyó.