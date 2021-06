#VideosConCrema A un año de la salida de su disco 2030, Louta sacó combo de simple+clip en La forma de tus huesos, con situaciones sueltas en la urbe de Avellaneda y co-dirigido por él, Odile Sucari y Ramiro Birriel. Además, aparecieron videos de Fenna Frei (Sin miradas, pieza onírica con paleta azul, misteriosa y sombría, co-dirigida por Maxi Bottoli), de los fueguinos Vozenoff (Mil flores, grabado entre campos florales y canchas de básquet en Ushuaia, con la bailarina Camila Pereyra y realización de La Casa Blanca) y de Manza (Extranjero, un collage de imágenes urbanas, desérticas y en blanco y negro, dirigido por Federico Pérez Losada).

#AltaTemporada Mientras haya series, el resto se charla. Cambiale las pilas al control remoto que arranca Dumb, una comedia policial israelí sobre una piba tan filtrada como infiltrada (22/6, TNT Series), empieza la quinta de Rick and Morty (23/6, en Adult Swim, I.Sat), y llega el final de la canadiense Epidemia que, no, no habla sobre la covid porque es previa (25/6, TNT Series).

#CoverMe Apareció una camionada de covers de clásicos de todo el arco del pop, que sin soltar amarras de los originales revisitan a José Luis Perales (los grupos rosarinos Los Peñaloza y Mamita Peyote agitaron Por qué te vas), a Cindy Lauper (Lau volvió sobre el hímno diverso True Colors junto a Zak Vortex), a Catupecu Machu y a Soda Stereo (Todo Aparenta Normal agarró ambas para sus Covers en Fase 1: Perfectos cromosomas, con Fer Ruiz Díaz, y Hombre al agua).



#Dibujadxs Las mil formas de la ilustración. Mirá que estrena Godzilla: Punto singular, animé sobre una estudiante, un ingeniero y el regreso del gran monstruo japonés (24/6, Netflix). Además, el ilustrador Athos Pastore publicó Galgo, su cómic sobre el maltrato canino, editado por Deriva Editorial. Y el proyecto punk Tid Kicio, que acaso a la manera de Gorillaz presenta a sus integrantes como dibujos animados, ya tiene su disco debut: el pandémico, conceptual y punk Allá.