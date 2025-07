Trabajadores de prensa, reporteros gráficos y comunicadores realizaron este miércoles una acción visual colectiva para exigir justicia por el fotoperiodista Pablo Grillo y denunciar los ataques a la libertad de prensa. La intervención artística se llevó a cabo en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís, en las inmediaciones del Congreso, donde, el pasado 12 de marzo, Grillo fue herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno disparado en el contexto de una marcha. Sobre la vereda de la Plaza de los Dos Congresos, fotógrafos y trabajadores de prensa formaron la frase "Fue Bullrich" y, en ronda, reclamaron "Basta de ataques a la prensa".

La intervención confluyó con el colectivo de jubilados en la previa de otra marcha de los miércoles. La acción surgió como respuesta a la investigación interna de Gendarmería, que como reveló PáginaI12, en solo 24 horas desestimó toda responsabilidad del accionar de la fuerza y archivó las actuaciones.

El sumario interno fue cerrado en plazos inusualmente breves, sin reproches disciplinarios, en el que se calificó al hecho como “fortuito” e incluso, se responsabilizó a Grillo por “estar parado en la línea de fuego”.

En un comunicado, los trabajadores de prensa autoconvocados a esta acción denunciaron que se trata de "un nuevo intento de invisibilizar la violencia institucional contra la labor periodística, particularmente durante la cobertura de manifestaciones sociales" y apuntaron a la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Gendarmería culpó a Grillo

Cabe recordar que el 12 de marzo pasado, Pablo Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno que disparó el gendarme Guerrero, quien aún no fue citado a declarar por la jueza María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa que investiga las responsabilidades de la represión de aquel día.

Por medio del trabajo de fotoreporteros de medios privados e independientes se logró obtener el registro sobre la responsabilidad de Gendarmería, en particular, del cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6.

Como reveló PáginaI12, la investigación interna de Gendarmería se realizó solo en 24 horas y sus conclusiones fueron presentadas ante la Justicia el 19 de marzo. El cierre del sumario se basó en declaraciones del personal de Gendarmería y del propio Guerrero, quienes sotuvieron la hipótesis de Bullrich acerca de que el cartucho impactó en la calle antes de dar en la cabeza de Grillo.

"El impacto en la cabeza del fotógrafo, se produce como un hecho fortuito", expresaron en el sumario. "Ya no saben qué hacer para ocultar. Y creo que la impunidad no se va a dar. Porque es más que obvio. El sistema judicial no puede hacerse el tonto en este tema", lamentó Fabián Grillo, padre de Pablo, tras conocer el informe de Gendarmería.

La causa judicial, que lleva adelante la jueza Servini, también cuenta con el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte, que sostuvo que el gendarme Guerrero puso en riesgo la vida de Pablo durante la represión de aquel día.

"Cuatro minutos antes del disparo que Guerrero le hace a Pablo se lo ve disparando hacia los manifestantes en ángulo horizontal, mientras que otro efectivo celebra ese disparo", recordó Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien representa a la familia junto a Liga Argentina Por los Derechos Humanos.