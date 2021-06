El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido por interpretar a Günther, el encargado de la cafetería donde solían reunirse los protagonistas de la serie "Friends" y que estaba perdidamente enamorado del personaje que encarnaba Jennifer Aniston, reveló que lucha contra un cáncer de próstata desde septiembre del 2018.



"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años", contó Tyler durante su visita al programa de televisión "Today", de la señal NBC.

El actor relató que la enfermedad no fue detectada con tiempo, por lo cual se expandió hacia distintas partes de su cuerpo.

Tras ser tratado con una terapia hormonal que "funcionó de manera asombrosa durante aproximadamente un año" y que le permitió "seguir con su vida con regularidad", la enfermedad finalmente se extendió a los huesos y la columna vertebral, lo que le provocó una parálisis de la parte inferior del cuerpo.

Tyler, que tuvo una breve participación en el especial "Friends: The Reunion" estrenado el mes pasado, dijo que el cáncer mutó "justo en el momento de la pandemia". "Me perdí de ir a un examen, lo cual no fue algo bueno. Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia, y así progresó", señaló.

Además, explicó que no pudo asistir en persona a la reunión del elenco de la serie por la enfermedad, pero que lo hizo a través de zoom porque no quería “decepcionar” a sus compañeros.

"Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, y por cierto, Gunther tiene cáncer", expresó.

Por último, indicó que actualmente está recibiendo quimioterapia, por lo que está combatiendo "agresivamente" el cáncer", y remarcó la importancia de un diagnóstico temprano que "puede conducir a pronósticos mucho mejores".