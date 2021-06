El útimo día hábil de esta semana vence el actual DNU que establece medidas de cuidado frente a la pandemia de coronavirus y, si bien desde el Gobierno apuestan a que esta semana se trate en la Cámara de Diputados la ley de Emergencia Covid que ya cuenta con media sanción en Senadores y tiene dictamen de comisiones en diputados, es probable que el oficialismo no cuente con los votos suficientes y que el Ejecutivo tenga que lanzar un nuevo decreto antes de las 0 horas del sábado. Según comentan en Casa Rosada, la idea es que la nueva norma sea similar a la actual o incluso una prórroga de la misma, ya que en el DNU 287/21 se fijan los parámetros sanitarios que seguirían siendo los adecuados.

Contagios a la baja

En esta ocasión, a diferencia de los vencimientos de los DNU anteriores, la evolución de los contagios es alentadora. Más allá de que la cantidad de muertos de la jornada marcó un nuevo récord con 792 fallecidos en las últimas 24 horas, según informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti "por tercera semana consecutiva están disminuyendo los casos de coronavirus en forma sostenida y profundizada".

Para Vizzotti, esta desaceleración en los contagios y la baja de los mismos en todo el territorio nacional "es una gran noticia y es el fruto del esfuerzo de la sociedad y de todas las jurisdicciones y de la normativas que se han acordado". Además, esta noticia positiva se da en un contexto en el que el 32 por ciento de la población ya inició su esquema de vacunación y ese número seguirá en aumento debido a que el flujo de llegada de vacunas es constante: en las últimas 48 horas arribaron 2.675.000 dosis alcanzando en total más de 23 millones de vacunas recibidas.

Las medidas de cuidado

Desde Balcarce 50, si bien son optimistas con la baja de contagios en todo el país, consideran que no hay que bajar la guardia y que las medidas de cuidado tienen que continuar y respetarse porque los contagios pueden volver a subir si las personas se relajan. Por otro lado, está latente la preocupación por la variante Delta, que demostró ser mucho más contagiosa que las anteriores y está causando estragos en distintos países del mundo que parecían haberse recuperado.

Con respecto al DNU que caduca este viernes, en los pasillos de Casa Rosada aún no se ve movimiento como sí sucedió las semanas anteriores al vencimiento de los DNU precedentes. Aún no hubo, ni hay en agenda reunión con expertos y sanitaristas, ni tampoco con gobernadores. Puede que suceda algo similar al vencimiento del DNU anterior, cuando confiados en que saldría la ley de Emergencia Covid, que finalmente no salió, no hicieron las reuniones de rutina con el tiempo suficiente y se acumularon todas para el jueves anterior al vencimiento de la norma.

Los parámetros de la ley

La ley de Emergencia Covid que el oficialismo trabaja para que pueda ser aprobada en sesión esta semana --con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, de regreso en el país tras su gira por Estados Unidos-- tiene los mismos parámetros que el DNU vigente. En ambos escritos rige la figura de "semáforo epidemiológico" que cataloga a los distritos según estén en bajo, mediano, alto riesgo, o en alarma epidemiológica. Bajo riesgo son los distritos que tienen entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes; mediano los que están entre 150 y 250; alto entre 250 y 500 y alarma epidemiológica más de 500 también cada 100.000 habitantes y 80 por ciento de la ocupación de las camas UTI.

Con estos parámetros, por más que los casos disminuyan como lo vienen haciendo, el DNU serviría igual y se prorrogaría, solo cambiaría el lugar en el que se ubiquen los distritos según la cantidad de casos que tengan. En base a eso, también variarán las actividades que se permiten o no realizar. Por ejemplo, solo en alarma epidemiológica, a diferencia de en el resto de las categorías, las clases se suspenden y se restringe la circulación entre las 20 y las seis horas.