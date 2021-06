Los abogados Yanina Mohaded y Luis Muñoz y Pérez pidieron ayer martes al fiscal Ezequiel Whalter que detenga al intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz (61), por incumplir las medidas de acercamiento a la víctima que le impusieron. Por otra parte, por la mañana se radicó una nueva denuncia contra el funcionario público, esta vez por una irregularidad con los sueldos a los empleados municipales.

Mohaded confirmó que pese a que tenía prohibido acercarse a la víctima, quien aún hoy permanece resguardada y no dio a conocer su domicilio por miedo a lo que pudiera hacerle Guaraz, éste se comunicó con ella a través de las redes sociales.

“El fiscal nos prometió que si él llegaba a incumplir alguna de las medidas, iba a pensar en la víctima y ordenar la inmediata detención. Es por esto que hicimos la presentación con las pruebas apenas supimos”, contó la abogada.

Muñoz y Pérez, indicó que Guaraz, que fue denunciado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad con fines sexuales, “tenía las medidas de restricciones impuestas por la Fiscalía, que son las que comúnmente se dictan en estos casos. Fueron violadas en el momento en que se contactó por redes sociales. Más allá de lo que haga o diga, él no puede comunicarse ni acercarse de ninguna forma. La restricción es total y total el apercibimiento si no la cumple. Como cualquier hijo de vecino, deben detenerlo, pintarle los dedos, e indagarlo”.

Asimismo, señaló que en el escrito que presentaron se pide por segunda vez la detención inmediata. “Ahora es cuestión del fiscal qué es lo que va a hacer. Por el momento, entendemos que este incumplimiento demuestra la falta total de respeto" a la Justicia y al "accionar del Ministerio Público Fiscal, por parte del intendente”, aseguró el abogado.

Guaraz fue denunciado el 3 de junio pasado por una joven de 20 años a quien el intendente comenzó a seducir desde que cumplió sus 15. Un día después, otra mujer de Bañado de Ovanta lo acusó ante la Justicia por acosarla sexualmente. A 20 días de las denuncias penales el funcionario aún no fue indagado ni imputado.

En cuanto al pedido de detención por el incumplimiento, hasta el cierre de esta edición no se había ordenado.

Más denuncias

Por otra parte, ayer se radicó una nueva denuncia contra el intendente. Esta vez, Víctor Hugo Paez (56), un ex empleado del municipio que dirige Guaraz, denunció que durante casi dos años alguien cobró sus haberes, ya que seguía figurando como planta permanente de la comuna de Bañado de Ovanta y él no lo sabía.

En diálogo con Catamarca/12, Páez contó que trabajó 25 años en la Municipalidad, en el área de Obras Públicas. Sin embargo, su trabajo “se volvió una persecución constante por parte de Guaraz, y comenzó a cambiarme de área todos los meses. Los últimos servicios los presté en una localidad ubicada a 40 kilómetros de mi casa y con el sueldo bajo que cobramos no me alcanzaba para hacer 80 kilómetros en la moto todos los días”, detalló.

Páez aseguró que enojado con el trato que recibía y al ver que no era escuchado en sus pedidos, decidió no concurrir más a trabajar. “Hice abandono de servicio y nunca más volví. No renuncié formalmente”, dijo.

Sin embargo, y por comentarios de personas del pueblo “que conocen las artimañas de este hombre, comencé a averiguar qué sucedió con mi puesto”. El denunciante explicó que sólo le depositaron el sueldo del último mes que trabajó antes de abandonar. Si bien esto era lógico, lo que no imaginó es que siguió figurando como empleado de la comuna.

“Mi puesto estaba vigente, pero el dinero de mi sueldo lo cobraba alguien más. Es por esto que denuncié, porque es plata de todos los habitantes de Bañado de Ovanta y esto es una irregularidad”, aseguró.

En 2014 Guaraz fue denunciado por un caso similar. Esa vez, una mujer no pudo seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo, ya que figuraba como planta transitoria de la comuna de Bañado de Ovanta.

En aquel momento, ella accedió a los documentos y comprobó que su firma era falsificada. Sin embargo, el fiscal cerró la causa porque los “originales” se "perdieron" y supuestamente no se podían hacer las pericias.