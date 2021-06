La interna de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las definiciones de las próximas elecciones de medio término parecen no ser algo que preocupe al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien aseguró esta mañana que la alianza derechista "no se va a quebrar" debido a las disputas que sobre las candidaturas en los distritos porteño y bonaerense atraviesan al PRO. No obstante, insistió en que el radicalismo “tiene su agenda” propia de candidatos y propuestas. "No hay que cortarse las venas porque haya una crisis de liderazgo dentro del PRO", minimizó Morales las discusiones que atraviesan a la pata amarilla de la alianza opositora en relación a las figuras que encabezarán las listas a definir antes del 24 de julio.

Morales intentó bajarle el dramatismo a la puja de nombres con vistas electoralistas en una entrevista radial que se centró en ese conflicto un día después de que la dirigencia nacional de JxC se reuniera casi en pleno: las principales ausentes fueron las dos figuras que, dentro del espacio macrista, se disputan el liderazgo de la boleta porteña: la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Morales fue parte de esa reunión y aseguró que tal disputa no significará una ruptura de la alianza entre el PRO y el radicalismo. "No se va a quebrar Juntos por el Cambio, al contrario se fortalecerá”, sostuvo en una entrevista otorgada a Radio Rivadavia.

Sin embargo, no bajó las expectativas que su espacio, la UCR, impulsa dentro del acuerdo político. De hecho, reconoció hace rato su ambición de presidir el país en 2023.

Así, afirmó que "el radicalismo tiene su agenda" para referirse más bien a los candidatos que impulsan de cara a las listas para las elecciones de septiembre próximo. Aseguró que quieren que el neurocientífico Facundo Manes lidere las listas en la provincia de Buenos Aires, mientras que indicó tiene “esperanza” en que el senador Martín Lousteau "se anime y vaya a las PASO" por el distrito porteño.

Para Morales, la "participación" en las internas "ayudará a fortalecer el espacio y el diálogo dentro de Juntos por el Cambio es muy bueno".

En Jujuy en tanto, se llevarán a cabo este domingo elecciones legislativas provinciales, donde se van a renovar 24 de las 48 bancas de la Cámara de Diputados y la mitad de los concejos deliberantes de 26 municipios.

Para no variar, atacó a la dirigente Milagro Sala. La acusó, a pesar de estar, desde 2016, detenida y perseguida por la gestión amarilla que lidera, “impedir” la construcción de una escuela en las afueras de la capital provincial.