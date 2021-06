Al Pulga Rodríguez lo quieren todos, eso no es novedad. Y más, luego de que fuera el gran protagonista del Colón campeón de la Copa de la Liga. La noticia que se conoció en las últimas horas de este jueves es la intensidad en aumento de la disputa entre el Sabalero y Atlético Tucumán, los dos clubes que pelean por tener al futbolista en la próxima temporada, aunque pareciera que los tucumanos llevan la delantera. Prácticamente en simultáneo, ambas instituciones le hicieron su propuesta a Luis Miguel Rodríguez. "Hay que tener paciencia y ver lo que pasa", se ilusionó el presidente de Colón, José Vignatti, mientras que Miguel Abbondándolo, vicepresidente de Atlético, no dejó ninguna duda: "Vamos a hacer todo lo posible para que esté con nosotros".

El dirigente del club tucumano -cuyo intento de repatriación suena cada vez más fuerte como una tentadora oferta para el delantero- señaló que habitualmente hay una comunicación con Rodríguez para accionar su regreso. "Es el gran ídolo de la gente y haremos todo lo posible para que esté con nosotros", manifestó el mandatario, en declaraciones con TNT Sports Continental. "Obviamente, es una decision de él", agregó.

El presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, también se refirió este jueves al futuro de Rodríguez, quien aún no selló su continuidad en el Sabalero tras viajar a Tucumán, aunque aseguró que no le "causa ninguna alarma" la situación. "Colón hizo una propuesta este fin de semana y el Pulga la estará analizando, estamos esperando su decisión", reveló el dirigente, puntualmente, sobre el horizonte próximo de Rodríguez, a quien la institución santafesina busca mantener como jugador.

"Hay que ser elásticos -señaló, en declaraciones radiales-. Por supuesto que si se pide autorización para viajar a Tucumán, hay una necesidad, por lo cual no hay ningún conflicto. Por lo que tengo entendido ha avanzado la negociación, pero no sé por qué se ha trabado, no me causa ninguna alarma".



En la misma línea, el dirigente sostuvo: "Son cuestiones que siempre ocurren en las negociaciones, esperamos poder superarlas. Hay que tener paciencia y ver lo que pasa. Colón hizo una propuesta este fin de semana y el Pulga la estará analizando, estamos esperando su decisión. Hay que ser mesurados, porque siempre ocurren algunas cuestiones. Deben coincidir los intereses tanto de un lado como del otro: en el nuestro está claro que queremos que siga, pero aún no está claro cómo finalizará", cerró el mandatario del elenco rojinegro.

Lo cierto es que, en las últimas horas, cobró fuerza la salida del delantero de Colón y la no renovación del contrato que vence el próximo miércoles, aunque hoy las autoridades del club pidieron "tranquilidad" a quienes ya dan por concretado el regreso del máximo ídolo del Decano. Si finalmente se concreta el arreglo que marcaría el tercer y seguramente último ciclo del Pulga en el club albiceleste, el nuevo contrato se extendería hasta 2023, cuando el también referente colonista con el que acaba de consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional ya tendrá 38 años.