Brumec (FdT), presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Provincial la disolución del Decreto que el año pasado creó la Comisión Evaluadora para la selección de los Magistrados y funcionarios/as del Poder Judicial que requieran acuerdo del Senado.



También solicita al gobierno nombrar, con acuerdo del Senado, los Magistrados y Funcionarios que requieren este requisito, conforme lo establece el art 149 inc. 18 de la Constitución Provincial.

“Con el proyecto solicito que se derogue el decreto, que se modifique la forma y que se realice una ley que puedan participar todos: jueces, la asociación de magistrados, el colegio de abogados siendo parte del ingreso integral a la Justicia”, argumentó Brumec, quien pidió que se reforme la Constitución a la vez que expresó: “no hay por qué cercenar el derecho que tiene el gobernador de determinar quiénes son los jueces”. Aunque luego aseveró: “debemos ser nosotros quienes tenemos que impulsar esta reforma para tener un ingreso real democrático e integral a la justicia en todos sus ámbitos”.



Brumec en su proyecto insiste al ejecutivo en que dé un nuevo impulso a la reforma de la Constitución Provincial, y que considere la creación de una estructura específica para el ingreso integral a la Justicia, estableciendo los requisitos y formas para la incorporación de magistrados y funcionarios al sistema judicial acorde con los nuevos estándares de derechos y garantías y asegurando la transparencia que exige el sistema republicano de gobierno.

Para el legislador, la Comisión evaluadora no cumplió en tiempo y forma con los fines para la cual fue creada, resintiéndose así la prestación de un servicio prioritario del Estado el cual es garantizar la seguridad a través del buen funcionamiento de sus Instituciones. “La cobertura de los cargos de magistrados para la buena impartición del Servicio de Justicia continuó siendo deficitaria con esta Comisión Evaluadora, cual lo era con el anterior Sistema de la ley 5012, Concejo de la Magistratura”, aseguró.

Ayer jueves, en la sesión ordinaria el senador recordó a sus pares que el 1 de mayo la ex gobernadora Lucía Corpacci les decía a los catamarqueños que era necesaria la reforma de la constitución, pero aseguró que “fueron cientos las excusas y las adversidades por las que a oposición no quiso tratar el tema, no habiendo entendido que la reforma de la constitución no es propia de un partido político o de una persona, sino por el contrario que la reforma de la constitución es poner en condiciones del hoy cuestiones que se han tratado hace muchísimos años, cuestiones que han cambiado y que necesitamos como sociedad que se modifiquen y no se puede usar la constitución de acuerdo a la cara del cliente”.

Dijo, además, que deben terminarse muchos privilegios políticos, como las reelecciones indefinidas, y que la legislatura debiera sesionar el 1 de febrero o de marzo y no el 1 de mayo.